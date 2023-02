Reizgas-Alarm an Schule in Offenbach: Rettungsdienst untersucht dutzende Schüler

Von: Michelle Mantey

Teilen

An der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach soll am Freitagmorgen Reizgas versprüht worden sein. 35 Schüler müssen notärztlich untersucht werden.

Offenbach - Am Freitagmorgen, 10. Februar, soll es einen Alarm in der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach gegeben haben. Die Ursache war eine mögliche Reizgasvergiftung einiger Schüler. Insgesamt wurden laut Polizei Offenbach 35 Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren notärztlich untersucht. Wie viele Schüler sich im Krankenhaus befinden, ist unklar. Zurzeit kann eine mögliche Straftat nicht ausgeschlossen werden. (mm)

In Offenbach kommt es an einer Schule zu einem Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Weitere Informationen in Kürze.