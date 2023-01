Zwei Verletzte nach Unfall auf Kreuzung – Streifenwagen stand direkt daneben

Von: Jana Ballweber

Obwohl sie selbst beteiligt war, sucht die Polizei Offenbach Zeugen, die einen Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Lastendreirad beobachtet haben.

Offenbach - Was war da denn los? Die Polizei ist Offenbach ist sich offenbar selbst nicht so ganz sicher. Denn nachdem einer ihrer Streifenwagen am Neujahrstag in einen Unfall verwickelt war, sucht sie jetzt nach Zeugen, die Licht ins Dunkel des Unfallgeschehens bringen können.

Am Nachmittag des 1. Januar war ein Streifenwagen der Offenbacher Polizei die Bleichstraße entlang gefahren. Als sich das Auto, das ohne Blaulicht und Sirenen unterwegs gewesen sei, in den Kreuzungsbereich zur Waldstraße vorgetastet hat, geschah der Unfall. Ein Lastendreirad musste bremsen, wobei der 47-jährige Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat.

Zwei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen der Polizei Offenbach

Es sei dann in den Kreuzungsbereich gerutscht, wohl ohne mit dem Streifenwagen zusammenzustoßen. Dabei habe sich der Fahrer eine schwere Knieverletzung und eine Schürfwunde am Kopf zugezogen. Seine Beifahrerin wurde leicht am Fuß verletzt.

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, die das Geschehen aufklären können, soll sich telefonisch unter 069/8098 5100 bei der Polizei in Offenbach melden. (Jana Ballweber)

