Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher und Rollerdieb

Offenbach - Erfolg für die Polizei: Dank eines Zeugen schnappen die Beamten einen mutmaßlichen 54-jährigen Einbrecher und Rollerdieb. Dieser versucht sogar zu flüchten.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, ist in der vergangenen Nacht ein 54 Jahre alter Mann bei einem Einbruchsversuch in der Tulpenhofstraße beobachtet worden. Ein Zeuge meldete den Beamten einen Mann, der verdächtig an einem Fenster einer Arztpraxis herumhantierte. Der Vorfall passierte gegen 1.15 Uhr in der Nacht. Der Zeuge blieb bis zum Eintreffen der Polizei am Telefon und gab den Beamten aktuelle Informationen durch. Als der mutmaßliche Einbrecher den Polizeiwagen erblickte, versuchte er auf einem Roller zu flüchten. Er kam jedoch nicht weit. Die Polizei stellte den Gauner und nahm ihn vor Ort fest. Der Frankfurter muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen. Der Roller, auf dem er flüchten wollte, war laut Polizei als gestohlen gemeldet. Der 54-Jährige ist zudem bereits polizeibekannt, unter anderem wegen anderen Einbruchsdelikten. Nach einem Verhör und einer Anzeige durfte der mutmaßliche Einbrecher und Rollerdieb die Wache wieder verlassen. (dr)

