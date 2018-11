Polizei schnappt Trickdieb-Duo in Offenbach

Zivilstreife beobachtet die Männer

Die Diebe sind hinter dem Geld des Mannes hergewesen.

Offenbach – Polizeibeamten in Zivil ist am Dienstag in Offenbach zwei Trickdieb ins Netz gegangen. Sie nahm einen 45-Jährigen vorläufig fest.