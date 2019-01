Polizei entdeckt per Haftbefehl gesuchten Offenbacher im Luisencenter Darmstadt

Täter flüchtet zunächst und wirft dabei Drogen weg

Offenbach/Darmstadt - Gleich zwei Haftbefehle liegen gegen einen 27-jährigen Mann aus Offenbach vor, den Beamte in Zivil am Mittwochnachmittag im Luisencenter in Darmstadt wiedererkennen. Der Mann flieht, wird dann aber wenig später am alten Landtag festgenommen.