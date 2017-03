Polizei Offenbach: Platznot und Schimmel im Keller

So sieht in den Kellerräumen des 2. Polizeireviers an der Berliner Straße der Boden aus.

Offenbach - Die Gewerkschaft der Polizei übt massive Kritik an der Unterbringung der Offenbacher Ordnungshüter, spricht von unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Weil der Präsidiumsneubau weiter auf sich warten lässt, gebe es erheblichen Renovierungsstau sowie Platzprobleme.

Stefan Wagner, Vorsitzender der Kreisgruppe Offenbach der Gewerkschaft der Polizei (GdP), fällt mit Blick auf die baulichen Zustände ein vernichtendes Urteil: In allen von der Polizei genutzten Immobilien bestehe seit Jahren ein Renovierungs- und Investitionsstau. Kaum eine der Liegenschaften sei für den barrierefreien Zugang wirklich ertüchtigt. Dazu zählen das 2. Revier in der Berliner Straße mit einigen Kommissariaten, die Geleitsstraße mit dem Polizeipräsidium, das 1. Revier in der Mathildenstraße mit weiteren Kommissariaten, die Schumannstraße sowie der Polizeiladen am Stadthof.

Für Wagner, dessen GdP-Kreisgruppe 650 Mitglieder vertritt, resultieren die Missstände daraus, dass es seit 2005 zwar konkrete Pläne für einen Neubau des Präsidiums auf dem Buchhügel gibt, der einst für 2012 vorgesehene erste Spatenstich sowie die für 2014 geplante Fertigstellung noch immer auf sich warten lassen. Das Vorhaben liegt wie berichtet auf Eis, weil ein Rechtsstreit zwischen den Bietern noch nicht entschieden ist.

Beispielhaft für die Mängel steht laut GdP-Mann Wagner der „Sanierungsfall" Präsidium in der Geleitsstraße. In dem Bau aus den 50er-Jahren, Ende der 70er zuletzt modernisiert, sei die Technik marode, die Toilettenanlage störanfällig, der Aufzug oft kaputt. Es gebe deutlich erkennbare Risse in den Wänden, was dazu führe, dass regelmäßig Baustatiker zur Begutachtung kämen. Zudem habe man 2016 Teile der Fassade sichern müssen.

Ähnlich sehe es an der Berliner Straße aus, die Wagner als weiteres Beispiel nennt. Das Hauptgebäude mit dem 2. Revier und den Kommissariaten sei Anfang des vorigen Jahrhunderts erbaut worden. „Auch hier gibt es immer häufiger Probleme mit der in die Jahre gekommenen Haustechnik. Fenstersimse aus Sandstein bröckeln. Der Keller ist feucht, durch mehrere Wasserschäden löst sich der Fußboden auf, der Putz bröckelt von den Wänden“, schildert Wagner. Immerhin fänden derzeit im Erdgeschoss Sanierungsarbeiten statt. Besonders schlimm hat es das K 35 getroffen, das ist in einem Gebäude im Hof des 2. Reviers arbeitet: Nachdem die Beamten über gesundheitliche Probleme geklagt hatten, wurden erhöhte Formaldehyd-Werte in den Räumen sowie Schimmelbildung im Keller festgestellt, der derzeit nur mit Schutzkleidung betreten werde darf.

Zum Sanierungsstau kommt die Platznot. Es gebe keine Raumreserven oder Ausweicharbeitsplätze, sagt Wagner. Ein Kommissariat sei sogar zum Teil im Gebäude der Polizeistation Heusenstamm untergebracht. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Wenn das Polizeipräsidium Südosthessen mit Sitz in Offenbach im Zuge der landesweiten Einstellungsoffensive (1010 Stellen bis zum Jahr 2020) weitere Beamten zugewiesen bekommt, dann wird es noch enger. Wie viele neue Kollegen es sein werden, weiß Stefan Wagner noch nicht. Ziemlich sicher ist jedoch: Dann müssen neue Räume angemietet werden. Ans Land appelliert der Offenbacher GdP-Vorsitzende, endlich Geld in die Hand zu nehmen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ein Aussitzen des Problems sei keine Lösung. (mad)