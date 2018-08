„Autoposer“ bei Polizeikontrolle ausgebremst

Bei Kontrollen in der Waldstraße nahm die Polizei am Freitagabend zusammen mit Sachverständigen verdächtige Fahrzeuge unter die Lupe.

Offenbach - Wer gerne mit seinem lauten, aufgemotzten Wagen protzt, könnte in Offenbach künftig schlechte Karten haben. Die Polizei hat wegen Anwohner-Beschwerden die sogenannten Autoposer im Visier. Bei den Kontrollen wird nicht nur nach der getunten Technik geschaut. Auch ein Abgleich der Halterdaten etwa mit den Sozialbehörden ist denkbar. Von Matthias Dahmer

Mal kurz aufs Gas getippt, und schon wird’s ohrenbetäubend: Der wahlweise mattschwarze oder perlweiße Wagen, vorzugsweise mit AMG-, BMW- mitunter auch Maserati-Schriftzug am Heck schießt nach vorne. Der Fahrer des 90.000 Euro teuren Schlittens ist um die 20 Jahre alt, trägt schwarzes T-Shirt und Basecap, der linke Arm lehnt lässig aus dem Fenster. Ein Klischee? Ja, aber ein täglich zu beobachtendes. Sei es rund um den Wilhelmsplatz, sei es auf den Hauptverkehrsadern der Stadt, dort, wo von den Auto-Angebern auf ein paar hundert Metern richtig Stoff gegeben wird.

„In letzter Zeit haben die Beschwerden von Anwohnern über laute Autos und Motorräder zugenommen“, begründet Michael Schmidt, der Chef des 1. Polizeireviers, die Kontrolle am Freitagabend auf der Waldstraße stadtauswärts. Von 19 bis 21 Uhr winkten die Beamten auffällige Wagen raus, schauten unter Motorhauben und in Auspuffrohre. Mit dabei: Zwei TÜV-Sachverständige und Kräfte der Stadtpolizei. „So hätten wir im Fall des Falles gleich die Stilllegung von Fahrzeugen veranlassen können“, sagt Revierleiter Schmidt.

Zur stationären Kontrolle an der Waldstraße kam die mobile. Bis Mitternacht waren Teams unterwegs, die immer wieder mal zugriffen. Insgesamt überprüften die rund 30 Einsatzkräfte am Freitagabend 90 Fahrzeuge und 120 Personen. An elf Autos wurden Manipulationen festgestellt. Als „Beifang“, wie Schmidt es nennt, gingen betrunkene, unter sonstigen Drogen stehende Fahrer sowie welche mit gefälschten Führerscheine ins Netz.

Nervig: Diese Autofahrertypen kennt jeder Zur Fotostrecke

„Die Kontrollen werden fortgesetzt“, sagt Michael Schmidt, was je nach Adressat als Versprechen oder Drohung klingt. Dabei soll, wenn möglich, eine neue Spezialeinheit der Frankfurter Polizei mithelfen. Seit 1. März gibt es in der Mainmetropole die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART). Autoposern, berichtet Schmidt weiter, komme es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an. „Die wollen gesehen und gehört werden.“ Letzteres werde meist durch Manipulationen an den Klappen der Auspuffanlage oder mittels Soundgeneratoren erreicht.

Bei begründetem Verdacht kann es bei den Kontrollen auch schon mal um mehr als frisierte Motoren und tiefer gelegte Fahrwerke gehen. So etwa wenn sich die Frage aufdrängt, woher ein gerade der Pubertät entwachsener Jüngling die Kohle für so einen sündhaft teuren Wagen hat. Dann ist für die kontrollierenden Beamten nicht nur eine Halterabfrage bei der Zulassungsstelle, sondern auch eine Mitteilung an die bei der Kripo angesiedelte AG Sokrates angesagt. „Dort wird dann via Datenabgleich mit den Sozialbehörden geprüft, ob der Halter möglicherweise Leistungen bezieht und ein Missbrauch vorliegt“, erläutert Revierleiter Schmidt.

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Bei der Mehrzahl der Autoposer ist die Konstellation jedoch eine andere: „Die meisten leihen sich einen solchen Wagen für ein Wochenende“, weiß Schmidt. „Da geht es mitunter darum, ob der Fahrer auch tatsächlich derjenige ist, der das Auto angemietet hat.“ Die Mietwagenfirmen würden in solchen Fällen schnell reagieren. Dass der Datenabgleich zwischen Zulassungs- und Sozialbehörden grundsätzlich möglich ist, aber nur in begründeten Einzelfällen vorgenommen wird, bestätigt Matthias Schulze-Böing, Geschäftsführer der Mainarbeit. Eine regelhafte Mitteilung seitens der Polizei gibt es nicht.“