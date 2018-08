Ohne Führerschein und mit Drogen am Steuer

Polizeikontrolle in Offenbach

Offenbach - Fahren ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut sowie Urkundenfälschung – das alles werfen die Beamten des 1. Polizeireviers einem 32 Jahre alten Mann aus Mannheim vor, den sie am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr in der Berliner Straße am Steuer eines Mercedes kontrollierten.