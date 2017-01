Popstar leitet Tanzschule Weiß

Offenbach - Ob Tansania, Kenia oder Ruanda – in Ostafrika kennt fast jeder die Musik von Emanuel Austin. Er spielte schon vor 20.000 Zuschauern, ist ein gefragter Star im Fernsehen und Internet. Von Veronika Schade

+ Der Offenbacher Tanzlehrer Emanuel Austin hat schon als Model gearbeitet und war Backgroundtänzer bei Stars wie Jason Derulo oder Don Omar. In Ostafrika ist der 26-Jährige dank seiner Afro-Popmusik selbst ein gefragter Star. © Silas Münz Doch sein Alltag sieht ganz anders aus: Er ist Mit-Inhaber und Tanzlehrer bei der Offenbacher Tanzschule Weiß. Wer die Musik von Emanuel Austin hört, muss unweigerlich mitwippen. Energiegeladen, jung, optimistisch und irgendwie cool. Genau wie ihr Interpret. Der obendrein hervorragend tanzt. Dieses Können gibt er in der Offenbacher Tanzschule Weiß weiter – ob bei seinen Hip-Hop und Salsa-Kursen oder „normalen“ Tanzstunden. Der Reihe nach: Geboren wird er 1990 in Dar-Es-Saalam in Tansania als Sohn eines tansanischen Vaters und einer deutschen Mutter. Als er fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Remscheid und schließlich nach Groß-Krotzenburg. Eine neue Welt und eine neue Sprache: „Zuhause sprachen wir bis dahin nur Suaheli und Englisch.“ Für Tanz und Musik interessiert er sich bereits damals. Sein Idol: Michael Jackson. „Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und seine Bewegungen nachgeahmt“, erzählt Austin. So bringt er sich selbst nach und nach das Tanzen bei.

Und macht nebenbei ein bisschen Musik. Am Anfang vor allem Hip-Hop. Mit befreundeten Rappern tritt er bei einem Newcomer-Talentwettbewerb auf – und erhält den Publikumspreis. Während eines Kuba-Urlaubs entdeckt er den Salsa-Tanz für sich und nimmt durch eine glückliche Fügung in einem Tonstudio einige Lieder auf. Doch mit der Musik pausiert er zunächst für einige Jahre. Als Annette Löw, die damalige Chefin der Tanzschule Weiß, ihn vor zehn Jahren als Auszubildenden einstellt, beginnt eine arbeitsintensive Zeit. „Latein- und Standardtänze konnte ich ja noch gar nicht. Das war am Anfang schon hart“, erinnert sich Austin. Er lernt Larissa Bertsch kennen, die dort ebenfalls eine Ausbildung macht. Die beiden werden ein Paar. In diesem Jahr haben sie die Leitung der Tanzschule von Annette Löw übernommen und bilden somit die dritte Generation an der Spitze der Offenbacher Traditionseinrichtung. „Im Tanzkreis haben wir Paare, die noch bei Herrn Weiß gelernt haben“, erzählt der 26-Jährige lächelnd.

Den Kontakt zu Tansania bricht er nie ab, besucht das Land in den Ferien. Doch vor drei Jahren erwacht der Wunsch, mehr mit Afrika in Verbindung zu kommen. Und zwar über die Musik. Er dreht zu „I Have To Go“, einem seiner in Kuba aufgenommen Songs, einen Videoclip in Tansania. Er schreibt 20 Mails an die afrikanische Musikszene. Der Fernsehsender East Africa TV zeigt Interesse – der Anfang seiner Karriere. Er verschreibt sich der Musikrichtung „Afro-Pop“, einer Mischung aus afrikanischen Rhythmen mit House-Beat. 2015 wird sein Song „Rukka juu“ zum Nummer-eins-Hit. „Der Beat stammt aus Schweden, der Song ist in Frankfurt aufgenommen, das Video in Tansania“, erzählt er. 2016 folgt der nächste Hit mit „Boge“, ein Kunstwort aus den Begriffen Bongo, der für Tansania steht, und Germany – beides seine Heimat. „So will ich auch in Zukunft vermehrt arbeiten und Suaheli mit Englisch und Deutsch verbinden“, verrät er. Mit seiner Musik will er unterhalten. Keine Schimpfwörter, kein Gangster-Getue. Es habe Plattenlabels gegeben, die ihm dieses Image aufdrängen wollten. „Aber das passt nicht zu mir, das bin ich nicht.“

Bilder: Merkel reist durch Afrika Zur Fotostrecke

In seine Projekte investiert er selbst. „Lieber ein bis zwei Tracks im Jahr, mit denen ich wirklich zufrieden bin, als 20 mit weniger Qualität“, betont Austin. Auch wenn er es in Afrika an die Spitze der Charts schaffte, bei seiner Ankunft am Flughafen schon von TV-Teams empfangen wurde und bei einem Konzert vor 20.000 Menschen auftrat, bleibt seine Verdienstquelle die Tanzschule. „Fast niemand lädt in Afrika Musik legal runter“, weiß er. „Die Musikwelt dort boomt, aber man nimmt kaum etwas ein.“

Viel wichtiger ist ihm die Freude an der Musik und der Kontakt zu den Fans. Von Deutschland aus kommuniziert er über soziale Netzwerke, an Ort und Stelle betreut er Charity-Projekte, besucht Slums. Und er räumt mit Vorurteilen auf – auf beiden Seiten: „Die Menschen in Tansania denken, in Deutschland kommt der Wohlstand zugeflogen. In Deutschland wiederum denken viele, in Tansania sei alles nur Busch.“

Im nächsten Jahr will er Videos in Tansania drehen, die wenigen Wochen nutzen, die ihm dafür bleiben. Denn die Tanzschule hat Priorität. Das Kursangebot soll ausgebaut, eventuell neue Räume gesucht werden. Doch an seinen Wünschen hält er fest: „Dass der Afro-Pop auch in Deutschland Fuß fasst. Und dass ich eines Tages vor 100.000 Leuten auftrete...“

Rubriklistenbild: © Silas Münz