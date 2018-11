Post-Zentrum ist passé: Wohnungen und Kita kommen

Offenbach - Das Quartier zwischen Starkenburgring und Bahndamm verändert seinen Charakter. Festzumachen war das bislang an der Umnutzung des alten MAN-Geländes. Jetzt kommt die nächste einschneidende Veränderung: Das Post-Zentrum an der Marienstraße ist passé. Von Martin Kuhn

+ Die angedachte Neuordnung an der Liebigstraße: Wohnbebauung (lila), Kita (dunkelgrau) und Hotel (optional, hellgrau). - Plan: Stadt Mit einem Bebauungsplan ebnet die Stadt den Weg für etwa 300 Wohnungen, eine Kita und Einzelhandel. Auf dem 12. 000 Quadratmeter großen Areal zwischen Marien- und Liebigstraße ist einiges geplant: Nach Abbruch des bestehenden Postgebäudes soll ein gemischt genutztes Wohnquartier mit Einzelhandel, Dienstleistungen und eine fünfzügige Kindertagesstätte entstehen. Die Idee, südlich des Bahndamms eine der dringend benötigten Grundschulen zu errichten, ist zu den Akten gelegt.

„Wir haben das intensiv geprüft. Aber das Grundstück ist für eine Schule zu klein“, sagt Stadtrat Paul-Gerhard Weiß. So wäre dort keine adäquate Sportstätte möglich gewesen, begründet er fachlich in seiner Funktion als Schuldezernent das „Aus“ an dieser Stelle. Als Planungsdezernent hat er mit den Fachämtern und dem restlichen Magistrat inzwischen einen alternativen Standort gefunden: die Bachschule. An der Friedensstraße soll eine zweizugige Grundschule „angedockt werden“. Das würde bei ständig steigenden Schülerzahlen räumliche Probleme gerade in der Innenstadt lösen. Das gestern öffentlich vorgestellte Liebig-Quartier würde bei einem weiteren helfen: Der nicht stoppende Zuzug in den Ballungsraum Rhein-Main verlangt nach mehr Wohnungen.

„Auch wenn es für manchen nicht den Eindruck hat: Die Stadt hat längst auf dieses Phänomen reagiert. Aktuell sind in Offenbach etwa 3000 Wohnungen in der Mache“, betont Weiß als politisch Verantwortlicher für das Segment Planen und Bauen. Das erfolgt freilich nicht mit Maurerkelle und Mörtel, sondern durch „Schaffung von Baurecht“. Im Fall des neuen Liebig-Quartiers geschieht dies mit einem sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Nr. 503 B).

Er stellt die planungsrechtliche Grundlage dar, um die Einschränkung auf Postdienstleistungen aufzuheben und eine gemischte Nutzung zu ermöglichen. Anlass der Planung ist der Wunsch des luxemburgischen Eigentümers Lorac Investment Management S.à.r.l, dort eine verdichtete Bebauung zu errichten. Wer südlich des Bahndamms aber letztlich plant und baut, ist noch offen.

Der zeitliche Rahmen ist ebenfalls wenig konkret gefasst. Durchläuft das Verfahren die verschiedenen (Abstimmungs-) Instanzen, könnte in einem Jahr der Spatenstich erfolgen. Am Ende sollen jedenfalls etwa 300 Wohnungen (davon 30 Prozent öffentlich Geförderte) entstehen, eine fünfzügige Kindertagesstätte, Einzelhandel und Freiflächen – etwa ein Pocket-Park anstelle des heutigen Parkplatzes an der Liebigstraße.

Weitere Perspektiven und Projektideen sind so zu fassen: Die Blockrandbebauung orientiert sich an den bestehenden Brandwänden in Marien- und Hohe Straße. Zu einem kleinen Quartierspark an der Darmstädter Straße soll die Bebauung durch ein zusätzliches Staffelgeschoss „in der Höhe akzentuiert werden“.

Vorgesehen ist ein intensiv begrünter Innenhof über einer Tiefgarage für Handel und Wohnen. Das klima- und Ressourcen schonende Konzept umfasst unter anderem die Versorgung mit Fernwärme, hochwertige Schall- und Wärmeschutzfenster und einen KfW-Effizienzhaus-Standard 55. Letztlich soll das alles in einem städtebaulichen Vertrag münden, der alle Details fixiert. Da könnte es um Feinheiten gehen.

So würde der Vorhabenträger liebend gern mehr Einzelhandel in dem neuen Liebig-Quartier unterbringen. Das läuft jedoch den städtischen Bestrebungen entgegen, „die bestehenden Flächen nutzbar zu halten“, wie Juliane Frieling, Fachreferentin Städtebau und Bauberatung, betont. Heißt: In fußläufiger Nähe befindet sich in der Senefelderstraße (Roland-Passage) ein Rewe-Markt, im Starkenburgring ein Hayat-Markt.