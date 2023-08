Verkehrsüberwachung stößt in Offenbach schnell an Grenzen

Von: Martin Kuhn

Wildes und rücksichtsloses Parken scheint in Offenbach mittlerweile an der Tagesordnung und ungeahndet. Gegen diesen Eindruck verwehrt sich die Stadt. © p, Kuhn

Seit Jahren zeigt die Zahl der zugelassenen Autos in Offenbach an. Eine Folge: Vermehrte Falschparker - die kaum alle zur Rechenschaft gezogen werden können.

Offenbach – Die Stadt wächst. Und sie hat besonders viele junge Einwohner. Das betonen die Verantwortlichen bei vielen Gelegenheiten. Eine der Kehrseiten: Auch die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Offenbach steigt stetig. Sie ist binnen einer Dekade (2012 bis 2022, statistischer Vierteljahresbericht) von 60 524 auf 73 496 geschnellt. Aber wohin mit dem ganzen Blech? Gerade in den Abend- und Nachtstunden reichen die genehmigten Parkplätze längst nicht mehr aus. Was viele Offenbacher zunehmend nervt.

Wenig Checks für Offenbachs Falschparker am Wochenende

Leser Michael W. schildert die Situation entlang der Berliner Straße an einem beliebigen Wochenende: „Autos parken so auf dem Gehweg, dass man als Fußgänger den Gehweg nicht mehr benutzen kann. Wer auf die Straße ausweicht, setzt sich großer Gefahr aus. Diese Autofahrer stört das nicht. Sie gehen sehr wahrscheinlich in einen der anliegenden Clubs. Während sie sich amüsieren, müssen die Anwohner damit klarkommen, dass Autos immer wieder die Gehwege zuparken.“

Wie kann das sein? Warum schreiten das Ordnungsamt und der Ordnungsdezernent nicht ein? Warum finden sich keine Strafzettel unter den Scheibenwischern? Für W., auf den Rollstuhl angewiesen, stellen sich Fragen, bei ihm verstärkt sich der Eindruck, „dass der Ordnungsdezernent lieber die Autofahrer schont, als sich um die Fußgänger in seiner Stadt zu kümmern“.

In ihrer Antwort holt die Verwaltung aus, betont, dass umfängliche Kontrolle nicht zu leisten sei. In Offenbach sei primär die Verkehrspolizei zur Überwachung des ruhenden Verkehrs unterwegs. Diese arbeitet an Wochentagen von 7 bis 22 Uhr mit jeweils acht Personen in Früh- und Spätdienst. „Ein Einsatz an Sonn- und Feiertagen kann aus personellen und somit organisatorischen Gründen nicht erfolgen“, heißt es aus dem Ordnungsamt.

818 Verwarnungen in diesem Jahr allein an Luisenstraße

Aber: Die Stadtpolizei unterstütze die Verkehrspolizei, wenn es deren Auftragslage „bezüglich der Gefahrenabwehr zulässt“, und übernehme die Überwachung im ruhenden Verkehr zusätzlich nachts und an Sonn- und Feiertagen mit maximal drei Streifen, also sechs Personen pro Dienst. „Somit ist, je nach zu priorisierender Auftragslage, eine Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet.“ Einschränkung: Gerade im Sommer und an den Wochenenden sei die Stadtpolizei oft gebunden – vor allem durch Ruhestörungen und hilflose Personen.

Die Verkehrsüberwachung werde im ganzen Stadtgebiet vorgenommen; dazu zähle auch die in der Beschwerde angeführte Ecke Berliner Straße / Luisenstraße. Dass es keine für jedermann sichtbaren Strafmandate gebe, wird so erklärt: In Offenbach arbeitet der Verkehrsdienst ohne „Knöllchen“ im ruhenden Verkehr. „Das Erfassungssystem gibt keine Vordrucke aus, welche in anderen Städten an die Scheibe des Fahrzeuges gehängt werden. Dies kann den Eindruck vermitteln, dass die Stadtpolizei untätig wäre. Wir können versichern, dass dies nicht der Fall ist.“

Entsprechend wurden allein an der Luisenstraße im Laufe dieses Jahres 818 Verwarnungen erteilt. Das geschilderte „Parken auf dem Gehweg“ kostet jedes Mal 55 Euro. Nach Einzelfallentscheidung werden auch Fahrzeuge abgeschleppt. Verkehrs- und Stadtpolizei seien bestrebt, alle eingehenden Beschwerden bezüglich der Verkehrsüberwachung zeitnah abzuarbeiten und Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. „Dies ist jedoch bei mehr als 640 Straßen im Stadtgebiet, wie leider in allen deutschen Großstädten, praktisch nicht darstellbar“, schränkt das Amt ein.

Bürger können bei Verstößen selbst aktiv werden – allerdings erfordern die rechtlichen Vorgaben ein strukturiertes Verfahren. Dafür gibt es ein Online-Formular mit Erläuterungen auf der Internet-Seite der Stadt Offenbach. (von Martin Kuhn)