Privilegien für SPD-Kandidat befürchtet

Offenbach - Der Antragstext klingt zunächst nach Routine. So, als ob 71 Chefs einem saumseligen leitenden Angestellten etwas auf die Sprünge helfen wollten: „Oberbürgermeister Horst Schneider wird aufgefordert, unverzüglich die Besetzung seines Dezernatsbüros dem beschlossenen Stellenplan 2017 anzupassen“, gebietet die Stadtverordnetenversammlung dank Mehrheit der Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wähler. Von Thomas Kirstein

Vordergründig soll einer Beschlusslage Geltung verschafft werden: 17,5 Stellen stehen dem Magistrat zu; zur Zeit gibt es aber eine mehr, weil die frühere persönliche Referentin des abgewählten Stadtkämmerers Felix Schwenke, Sozialdemokratin Andrea Hesterberg, seit Juli als zweite Referentin des Oberbürgermeisters wirkt. Dem steht aber, wie jedem Dezernenten, nur ein enger Mitarbeiter zu. Tansania pocht darauf, das Haushaltsrecht müsse eingehalten werden. Der OB bemüht Praktisches und Formales: Zum einen sei für Frau Hesterberg bisher kein nach Bezahlung und Anforderung adäquater Job im Stadtkonzern gefunden; zum anderen gelte der Stellenplan gar nicht, weil die Regierungspräsidentin den Etat 2017 noch nicht genehmigt habe.

Tatsächlich steckt hinter dem Vorstoß mehr. CDU-Fraktionschef Roland Walter sagt, es sei zu verhindern, dass einem ehrenamtlichen Magistratsmitglied Privilegien zukämen. Da ist die Katze aus dem Sack: Es wird unlautere Unterstützung im OB-Wahlkampf gemutmaßt. Ex-Kämmerer und SPD-OB-Kandidat Felix Schwenke hat als inzwischen ehrenamtlicher Stadtrat vom Parteifreund Horst Schneider die Verantwortung für die öffentlichkeitswirksamen Bereiche Sport, Kultur und Feuerwehr übertragen bekommen – die Genossen versuchen erst gar nicht ernsthaft, einen Zusammenhang mit Schwenkes Bewerbung zu leugnen.

Besonders für die CDU, die in Jutta Nothacker eine Kandidatin von außerhalb stellt, muss das einen ärgerlichen Wettbewerbsvorteil darstellen. Hinzu kommt nun wohl der Verdacht, der Ehrenamtliche Schwenke könne von der Zuarbeit seiner ehemaligen, jetzt im OB-Büro tätigen Vertrauten profitieren. Auch deshalb der Antrag. Die unausgesprochene, aber deutliche Unterstellung gibt am Ende freilich dem Kandidaten Gelegenheit zum Auftritt. Felix Schwenke versichert dem Plenum, dass er die anfallende Arbeit mit keiner anderen Hilfe als die auch den anderen Ehren-Stadträten zustehende bewältige: „Ich werde doch nicht so dämlich sein, dass ich Frau Hesterberg auch nur in geringster Weise einspanne.“

