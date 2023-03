Probleme in der Druckerei: E-Paper der Offenbach-Post heute kostenlos

Von: Philipp Keßler

Teilen

Wegen technischer Probleme in der Druckerei in Offenbach ist heute das E-Paper der Offenbach-Post für alle kostenlos. © Sten Schunke, via www.imago-images.de

Das E-Paper der Offenbach-Post gibt es heute kostenlos und ohne Registrierung. Hintergrund sind technische Probleme in der Druckerei in Offenbach.

Wegen technischer Probleme in der Druckerei in Offenbach in der vergangenen Nacht kann in eigenen Ausgaben der Offenbach-Post heute die Seitenstruktur fehlerhaft sein. Redaktion und Verlag bitten ihre Abonnentinnen und Abonnenten um Verständnis und Entschuldigung.

Die Mediengruppe Offenbach-Post reagierte am Samstagmorgen mit der Freischaltung der E-Paper-Ausgabe für alle - ein Login ist dazu also heute nicht nötig. Die E-Paper-Ausgabe der Offenbach-Post finden sich hier. Die Regionalausgaben sind unter dem Reiter „Ausgabe wählen“ einsehbar. In der jeweils linken Leiste sind die aktuellen Ausgaben der Tageszeitung einsehbar, ausgewählte Beilagen gibt es in der rechten Leiste.

Bei Fragen oder Problemen steht Abonnentinnen und Abonnenten der Leserservice unter Tel. 069 / 85008-5 bzw. per E-Mail an leserservice@op-online.de zur Verfügung. Aufgrund eines erhöhten Aufkommens im Leserservice ist allerdings mit Wartezeiten zu rechnen.