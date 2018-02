Protestmarsch gegen Wegfall der Sozialarbeit an Schule

Mehr als 120 Menschen beteiligten sich am Protestmarsch von der Eichendorffschule zum Rathaus. Ihre Forderungen sind eindeutig: Sie wollen, dass die Sozialarbeit an der Grundschule in ihrem aktuellen Umfang erhalten bleibt.

Offenbach - Gegen den Wegfall der Sozialarbeit an der Eichendorffschule hat deren Elternbeirat am gestrigen Freitag demonstriert. Dahinter steht unter anderem die Sorge, dass die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund leiden wird. Von Marian Meidel

+ Im Rathaus-Foyer hinterlassen die Demonstranten eine aussagekräftige Installation. © mei Noch hat die Schule aber nicht alle Möglichkeiten des Stellenerhalts ausgeschöpft. Mehr als 120 Menschen stoßen gleichzeitig in ihre Trillerpfeifen, es ist eine Kakophonie an der Grenze des Erträglichen. Nur wenige Minuten dauert der Protestmarsch von der Eichendorffschule über die Herrnstraße zum Rathaus am gestrigen Freitagmittag, aber überhören kann man ihn nicht. Für den Elternbeirat der Grundschule an der Bleichstraße ist jede Aufmerksam willkommen. Wie berichtet, setzen sich dessen Vorsitzende Annika Sparkes und ihre Stellvertreterin Sonia Harth gegen die Streichung von Sozialarbeiterstellen ein.

„Die Schulsozialarbeit wurde nicht ohne Grund vor über 30 Jahren etabliert“, sagt Annika Sparkes auf den Stufen zum Rathaus durchs Megaphon. „In ihrer beratenden Funktion ist sie sowohl für uns Eltern als auch für das Lehrerkollegium unersetzlich.“ Das Land stellte die Finanzierung der Schulsozialarbeit bereits 2015 ein. An der Eichendorffschule blieb sie bis heute erhalten, weil die Stadt in die Bresche sprang und sich bereit erklärte, die Kosten bis 2018 zu tragen. Ab kommendem Schuljahr wird mit diesen kommunalen Geldern vermehrt die Jugendhilfe an weiterführenden Schulen unterstützt.

Komplett entfällt die Sozialarbeit an der Eichendorffschule aber nicht – das Land stellt aktuell neue Mittel zur Verfügung, und die Grundschule an der Bleichstraße kann sich dadurch immerhin eine halbe Pädagogenstelle erhalten (wir berichteten). Laut Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß hat Eichendorff-Leiterin Alma Obradovac zudem die Möglichkeit, die Sozialarbeit an ihrer Schule durch strategische Umverteilungen auszubauen. Stichwort ist in diesem Zusammenhang die 105-prozentige Unterrichtsversorgung in Hessen. 2013 stellte das Land hessenweit fast 2000 zusätzliche Lehrstellen zu Verfügung, wodurch im Landesdurchschnitt die 105-prozentige Versorgung entstand. „Diese Mittel dürfen auch für anderes Personal eingesetzt werden“, betont Weiß im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da sagen wir direkt: Ihr könnt das auch aus diesen Töpfen nehmen.“ Die Stadt werde der Eichendorffschule so weit wie möglich entgegenkommen, wenn sie diesen Weg nimmt. „Und wenn die Stellen dann von den gleichen Personen wie bisher besetzt werden sollen, hat das Jugendamt dafür sicher auch offene Ohren.“

Schulleiterin Obradovac will momentan alle Möglichkeiten prüfen, sagt sie. Noch hat sie die das Für und Wider einer Umverteilung im Sinne der 105-Prozent-Versorgung aber nicht abschließend abgewägt. „So oder so fängt man von Null an. Man muss ein neues Konzept entwickeln und kann nicht einfach da weitermachen, wo unsere bisherigen Schulsozialarbeiter aufgehört haben.“ Für die halbe Stelle, die ihr erhalten bleibt, sei sie durchaus dankbar. „Es ist gut zu wissen, dass nicht alles ins Wasser fällt und wir auf einmal mit ganz leeren Händen dastehen.“ Sie finde es aber sehr bedauerlich, dass die Sozialarbeit an ihrer Schule nach knapp 30 Jahren derart eingeschränkt wird, findet sie sehr bedauerlich. „Aber wir wissen auch, dass Offenbach keine reiche Stadt ist, und es ist nachvollziehbar, dass das Geld auch an anderen Stellen benötigt wird.“

Paul-Gerhard Weiß empfing die Demonstranten am gestrigen Freitag vor dem Rathaus. Dabei nahm er ein Schreiben mit ihren Argumenten entgegen und versprach, ihnen bald eine Antwort zukommen zu lassen.