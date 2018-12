Offenbach - Aussage gegen Aussage, dazu noch von Personen, die beide nicht durch ihre Glaubwürdigkeit bestechen – es ist kein einfacher Fall, den Richter Manfred Beck seit gestern am Amtsgericht verhandelt. Der Vorwurf, weshalb Ahmed E. auf der Anklagebank sitzt: Er soll seine Stieftochter zur Prostitution gezwungen haben. Von Veronika Schade

Wie die Staatsanwaltschaft dem 38-Jährigen vorwirft, soll er seine 20-jährige Stieftochter aus der ersten Ehe seiner Frau im Januar 2017 von Bulgarien nach Offenbach geholt haben unter dem Vorwand, es gebe Arbeit für sie als Reinigungskraft. Stattdessen habe er ihre wirtschaftliche und soziale Notlage ausgenutzt und sie auf dem Straßenstrich anschaffen lassen. „Er hat ihr Vertrauen und ihre kindliche Naivität ausgenutzt, sie durch Prostitution ausgebeutet, seines eigenen Vermögensvorteils wegen“, heißt es in der Anklageschrift. Die junge Frau sei intellektuell eingeschränkt, Analphabetin, könne sich zeitlich und räumlich nicht orientieren.

Ihre Tageseinnahmen von 200 bis 400 Euro habe er für sich behalten, sie geschlagen, wenn sie der Arbeit nicht nachgehen wollte, und ihr Tabletten verabreicht. Schließlich habe er sie „für 1000 Euro“ an einen Bekannten verkauft, der sie nach Frankreich mitgenommen und dort ebenfalls auf den Straßenstrich geschickt habe.

Der Angeklagte E. ist Vater von vier Kindern, die alle in Bulgarien leben. Nach deren Alter gefragt, ist er sich beim jüngsten nicht ganz sicher: „Elf, glaube ich.“ Die Stieftochter sei vier bis fünf Jahre alt gewesen, als er ihre Mutter heiratete, er habe sie wie sein eigenes Kind großgezogen. Er lässt seine Pflichtverteidigerin eine Erklärung verlesen. Er habe bis vor wenigen Jahren in Bulgarien gelebt und sein Geld als Fahrer eines Kleinbusses verdient, unterwegs zwischen Bulgarien und Frankreich. Weil er nach einer Kontrolle bei Passau eine Strafe von 3000 Euro nicht zahlen konnte, habe er diese in der JVA abgesessen. Danach habe er als Gelegenheitsarbeiter bei seiner Schwester in Offenbach gelebt, weitere Wohnorte waren Duisburg und Rüsselsheim. Er denke, der leibliche Vater seiner Stieftochter habe sie zu der Falschaussage angestachelt, weil er einen „Grund für Vergeltung“ habe – Eifersucht auf die gute Beziehung zu dessen Frau.

Die Stieftochter, im Prozess Nebenklägerin, erweist sich als schwierige Zeugin. Tatsächlich ist sie nicht mal in der Lage zu sagen, welches Jahr gerade ist und wie alt sie genau ist. Auch der Zeitpunkt ihrer Ankunft in Deutschland bleibt ungewiss, ihre Angaben stimmen nicht mit denen überein, die sie bei der Polizei getätigt hat. Erinnern könne sie sich nicht. Auch hat die Polizei keinen Ort gefunden, der ihrer Beschreibung entspricht, wo sie auf den Straßenstrich gegangen sein soll.

Ansonsten deckt sich ihre Aussage weitestgehend mit der Anklageschrift. Da einige Zeugen wegen des Bahnstreiks gestern nicht erschienen sind, wird der Prozess am Freitag fortgesetzt.

