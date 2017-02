„Was ist dir dein Gesicht wert?“

Offenbach - Es ist ein Fall, der zum Alltag am Offenbacher Jugendschöffengericht gehört. Gerade deshalb zeigt er exemplarisch, wie schwer das vom Erziehungsgedanken geprägte Strafrecht für Jugendliche und Heranwachsende bei immer brutaler vorgehenden Tätern umzusetzen ist. Von Matthias Dahmer

Angeklagt ist Adam K. (Name von der Redaktion geändert). 19 Jahre alt, blass, unscheinbar. Eher schüchtern nimmt er vorm Schöffengericht unter Vorsitz von Yvonne Duttiné Platz. Die Wachtmeister haben ihn aus der Untersuchungshaft in den Saal geführt. Er sitzt seit September 2016 hinter Gittern. In Polen besuchte K. die Schule nur bis zur sechsten Klasse, einen Beruf hat er nie erlernt. Die Eltern leben getrennt, er pendelt zwischen seinem Heimatland und Offenbach, wo seine Mutter wohnt. Zuletzt kommt er im Januar 2016 wieder nach Deutschland. Er freundet sich mit einem Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft an. Auch der ist Pole, oft sind sie zusammen unterwegs, zu ihren ständigen Begleitern gehören Bier und Wodka.

So kommt es, dass Adam K. und sein Kumpan P., der als Mittäter bereits vom Amtsgericht Darmstadt verurteilt wurde, in der Nacht zum 18. März des vergangenen Jahres einen 23-Jährigen aus Mühlheim ins Visier nehmen. Der junge Mann steht kurz nach Mitternacht an der Treppe der S-Bahn-Station Marktplatz und ist mit seinem iPhone beschäftigt. Sie bedrohen ihn mit einem Messer, drängen ihn in eine Ecke. Mit der Frage, was ihm sein Gesicht wert sei, fordern sie das Mobiltelefon des Opfers.

Adam K., das wird nach seiner Festnahme ein Alkoholtest ergeben, hat zu diesem Zeitpunkt fast 2,7 Promille. Er habe einen „Filmriss“ gehabt, könne sich an nichts mehr erinnern, sagt der Angeklagte über eine Dolmetscherin aus. Dass es letztlich beim Versuch einer besonders schweren räuberischen Erpressung bleibt, ist der Besonnenheit des Opfers gegenüber den betrunkenen Tätern sowie dem Umstand zu verdanken, dass eine S-Bahn einfährt. Die Täter lassen den 23-Jährigen ziehen.

Der akzeptiert am Verhandlungstag im Zeugenstand, dass sich der Angeklagte bei ihm entschuldigt. Alkohol ist auch im Spiel, als K. und P. am späten Abend des 31. März 2016 am Skaterpark in Rödermark-Urberach auf drei Jugendliche losgehen. Auslöser ist die sich letztlich als falsch herausstellende Behauptung des jüngeren Bruders des Angeklagten, ihm sei von einem Trio das Geld geklaut worden. Ohne zu klären, ob es sich tatsächlich um die vermeintlichen Diebe handelt, stürzen sich Adam K. und sein Kumpan P. mit Metallrohren bewaffnet von hinten auf die drei Jugendlichen. Der Angeklagte trifft einen von ihnen am Jochbein. Zum Glück bleibt nicht mehr zurück als eine Narbe, wie das Opfer als Zeuge vor Gericht demonstriert.

Zudem sind die Täter an die Falschen geraten. Das kampfsporterprobte Trio wehrt sich, schlägt die Angreifer nieder. Wieder zückt der am Boden liegende K. ein Messer, verletzt damit den Zeugen leicht an der Hand. Als sich zwei Radler nähern, flüchten die Täter.

Das Schöffengericht verurteilt Adam K. wegen versuchter räuberischen Erpressung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung, die für drei Jahre gilt. Unter anderem kommt der Angeklagte deshalb so glimpflich davon, weil er die Taten unter Alkoholeinfluss und damit im Zustand verminderter Schulfähigkeit begangen hat, wie ihm der Frankfurter Rechsmediziner Dr. Axel Schnabel als Sachverständiger bescheinigt. Der Untersuchungs-Haftbefehl gegen den nicht vorbestraften 19-jährigen K. wird aufgehoben. Seine Verteidigerin hatte auf sechs Monate Jugendstrafe plädiert, die Anklage auf ein Jahr und acht Monate Gefängnis.

Rubriklistenbild: © dpa