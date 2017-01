Prozess startet bald: Kinder sexuell missbraucht?

Offenbach - Vor dem Landgericht muss sich ab 6. Februar Eduard B. verantworten. Anklage: Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Im vergangenen August soll der Angeklagte sich mehrfach an den zur Tatzeit 13 Jahre alten Geschädigten in Offenbach „massiv sexuell vergangen haben“. Die Geschädigten sollen B. teilweise von sich aus aufgesucht haben, um in seiner Wohnung zu rauchen und zu übernachten. Teilweise soll der Angeklagte die Geschädigten aber auch aufgefordert haben, ihm nach Hause zu folgen.

