Prozess um Schießerei am KOMM

Offenbach - Vor dem Landgericht in Darmstadt muss sich ab 17. Oktober Haki D. verantworten. Angesetzt sind zunächst drei Verhandlungstage. Im Saal 3 am Mathildenplatz lautet die Anklage unter anderem: Verdacht des versuchten Totschlags.

Der 47-Jährige soll am späten Nachmittag des 29. Dezember 2016 „mindestens dreimal auf den Geschädigten geschossen haben“. „Opfer und Täter sollen bereits vor der Bluttat in Streitigkeiten verwickelt gewesen sein“, heißt es in der Anklageschrift. Die Tat selbst sorgte kurz vor dem Jahreswechsel für einiges Aufsehen in der Offenbacher Innenstadt. Als der Angeklagte zufällig vor dem KOMM-Einkaufscenter auf den Geschädigten traf, soll er ihn angeschrien und sich auf ihn zubewegt haben. Der Bruder des Angeklagten soll daraufhin den 47-Jährigen noch festgehalten haben, „woraufhin der Angeklagte eine Waffe aus seinem Hosenbund geholt und mindestens dreimal auf den Geschädigten geschossen haben soll, um diesen zu töten“.

Die Polizei sprach seinerzeit von vier Schüssen, wobei der damals 38-Jährige einmal in den Oberkörper getroffen wurde. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen Haki D. Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. (mk)