Balkan-Blutstreit am Tresen

Die Bluttat im „Moonlight“ an der Bieberer Straße ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 1. Septembers 2017. Während die Leiche abtransportiert wird, sind die Ermittler mit der Spurensicherung beschäftigt.

Offenbach - Vor dem Landgericht Darmstadt muss sich seit gestern ein 29-jähriger Frankfurter verantworten, der am 1. September 2017 in einer Bar an der Bieberer Straße einen Mann mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt hatte. Von Steffen Müller

Vorausgegangen war ein völkisch motivierter Streit. Das Opfer ist Serbe, der Angeklagte Bosnier. Die Geschehnisse wirken immer noch nach. Mit brüchiger Stimme schildert die junge Barkeeperin, was sich in der Tatnacht in der Kneipe an der Bieberer Straße zugetragen hat: Zunächst wird nur laut geredet, es folgen hitzige Diskussionen, Streitigkeiten, ein Faustschlag, Nasenbluten. Wenig später, als sich die Situation beruhigt zu haben scheint, kommt es zu den tödlichen Messerstichen. Eine Stammkundin, die an jenem Abend ebenfalls im „Moonlight“ ist, bestätigt die Aussage. Sie sitzt in den frühen Morgenstunden des 1. Septembers 2017 am Tresen, als unvermittelt ein Arm über ihre rechte Schulter saust und der Gast neben ihr zu Boden geht.

Der Gast ist Ivan S., 34, der Arm gehört zu Dzenan K., der mit einem Messer auf S. einsticht. Er erwischt ihn am Hals, ein zweiter Stich geht in den Oberkörper. S. stirbt noch am Tatort. Dzenan K., ein Sicherheitsangestellter, der zuletzt für ein Subunternehmen bei der Deutschen Bank arbeitete, wird wenig später festgenommen. Er ist sofort geständig, führt die Polizisten sogar zu dem Klappmesser mit einer 8,5 Zentimeter langen Klinge, das er in die „Offenbach Hills“ geworfen hat.

Auch vor Gericht leugnet er die Tat nicht, schweigt aber zu den Vorwürfen. Stattdessen verliest sein Anwalt Joachim Bremer, ein ausgewiesener Experte für Strafrecht, eine Einlassung, in der K. seine Sicht der Dinge schildert. Die klingt allerdings anders als die Aussagen der Zeugen. K. sagt, er habe aus Angst gehandelt. Er sei von drei Männern provoziert, geschlagen getreten und bedroht worden; er werde ihn zur Strecke bringen, habe das spätere Opfer angekündigt. Grund für die Auseinandersetzung ist Hass unter Völkern. Dzenan K. ist Bosnier, Ivan S. und seine zwei unbekannte Begleiter, die zum Zeitpunkt der Tat das „Moonlight“ bereits verlassen hatten, stammen aus Serbien. Eine explosive Mischung, wie Richter Volker Wagner weiß, der häufiger über Konflikte zwischen den Volksgruppen urteilen muss. Dass die drei Serben auf andere Balkan-Nationen nicht gut zu sprechen sind, bekommt auch die junge Barkeeperin aus dem Kosovo zu spüren.

Die Frau berichtet, dass die Stimmung zwischen Dzenan K., Ivan S., und den beiden Männern aufgeheizt ist. Dass die Aggressionen aber nur von den drei Serben ausgehen, verneint sie. „Das war ein Geben und Nehmen.“ Nachdem einer der Männer dem Angeklagten einen Schlag ins Gesicht versetzt hat, verlässt dieser die Kneipe, auch die beiden Unbekannten gehen. Nur Ivan S. bleibt. Nach kurzer Zeit kehrt Dzenan K. zurück, angeblich weil er seine Umhängetasche mit seinen Schlüsseln und Papieren vergessen hat. Erneut geraten er und S. aneinander. „Was guckst du mich an?!“, soll der Serbe laut Barkeeperin gerufen haben. Daraufhin soll K. unvermittelt auf den sitzenden 34-Jährigen eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat Mord aus niederen Beweggründen und Heimtücke. Der Prozess wird am 6. September fortgesetzt, mindestens drei Verhandlungstage sollen folgen.