Europa-Demo mit eigener Hymne

Offenbach - 2016 in Frankfurt gegründet, hat sich die Bewegung „Pulse of Europe“ in vielen Großstädten etabliert. Heute wurden in Offenbach zum zweiten Mal Zeichen gegen Rechtspopulismus und Nationalismus und für demokratische Werte gesetzt.

Angemeldet vom Offenbacher Privatmann Jürgen Schmittel, erfahren die bis 23. April regelmäßig vorgesehene Kundgebungen auf dem Wilhelmsplatz die ausdrückliche Unterstützung des Magistrats. An diesem Sonntagnachmittag erlebten die Teilnehmer eine Premiere – die anderen Pulse-Städte dürfen Offenbach nun um seine eigene Europa-Hymne beneiden: „Pulse of Europe - bright and fair“ sangen die Demonstranten gemeinsam mit einer eigens zu diesem Zweck gegründeten Band um Komponist und Texter Dr. Stephan Sahm (Chefarzt des Ketteler-Krankenhauses).

Auch in weiteren hessischen Städten sind am Sonntag wieder Menschen für Europa auf die Straße gegangen. Die meisten Demonstranten waren in Frankfurt unterwegs: Rund 1000 Menschen trafen sich nach Polizeiangaben im Zentrum der Stadt. In Kassel kamen laut Polizei 400 bis 500 Menschen zusammen, in Darmstadt waren es 250 bis 300. Auch in Gießen, Fulda und Wiesbaden gab es "Pulse of Europe"-Veranstaltungen. Deutschlandweit fanden in mehr als 50 Städten zeitgleich Demonstrationen statt, zudem in elf weiteren europäischen Ländern. Seit Wochen gehen die Menschen in verschiedenen Städten am Sonntagnachmittag für die europäische Idee auf die Straße.