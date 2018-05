Kein Viertel wie das andere

Quartiersmanager Marcus Schenk (hinten mit Brille) hört sich die Bedenken und Anliegen der Bürger an. Mit seinem Lastenfahrrad besucht er verschiedene Stadtviertel, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. An der Robert-Koch-Straße ging es um die Bahn und den Lärm.

Offenbach - Sie sind Ansprechpartner bei Ruhestörungen, beantworten Fragen zur Stadtentwicklung und haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger. Die Mitarbeiter des Quartiersmanagements müssen ein breites Themenspektrum abdecken. Von Steffen Müller

Deutlich wird das bei den Info-Ständen „Uff de Gass“, mit denen das Team derzeit durch verschiedene Stadtviertel tourt.

Mittwoch: Park im Senefelderquartier. Freitag: Robert-Koch-Straße. Samstag: Hafenviertel. Mit seiner mobilen Kuchentheke ist Marcus Schenk derzeit viel unterwegs. Der Leiter des Quartiersmanagements fährt mit seinem Lastenfahrrad von Stadtviertel zu Stadtviertel und bietet Gebäck und Kaffee an, um so mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen wissen, was die Leute vor Ort interessiert, wo es Verbesserungspotenzial gibt, aber auch informieren, was sich im Viertel tut“, erläutert Schenk.

Die Treffen mit den Anwohnern in den verschiedenen Stadtteilen zeigen, wie vielfältig Offenbach ist. Kein Bürgergespräch ist wie das andere. Zwar gibt es Themen, die überall für Ärger sorgen – etwa Abfall, rasende Autofahrer oder Hinterlassenschaften von Hunden – aber jedes Viertel hat seine Eigenheiten.

Am Mittwoch geht es bei der Reihe „Uff de Gass“ im Senefelderquartier beispielsweise um Mülltonnen von Privathäusern, die nicht geleert werden, da sie von den Bewohnern nicht zu den richtigen Terminen herausgestellt werden. „Die Leute verstehen den Abfallkalender nicht“, klagt eine Nachbarin im Gespräch mit Marcus Schenk. Sofort regt er an, Langzeitarbeitslose, die unter anderem als Müllrundgänger im Lauterborn aktiv sind, weiterzubilden, sodass sie Tipps und Hinweise geben können, wie der Abfall zu trennen ist oder zu erklären, wann die Tonnen laut Kalender geleert werden.

Doch bei den Vor-Ort-Terminen wird nicht nur kritisiert, die Anwohner bringen auch Vorschläge zur Verbesserung des Quartiers ein. Ein Nachbar wünscht sich für den Senefelderquartierspark einen kleinen Markt wie auf dem Goetheplatz. Eine andere Bewohnerin würde gerne die Beete an den Bürgersteigen bepflanzen und wird von Schenk an das Projekt „Besser Leben in Offenbach“ verwiesen.

Dass kein Treff wie der andere ist, merken Schenk und sein Team nur zwei Tage später an der Robert-Koch-Straße. Direkt am Bahndamm gelegen, interessiert es die Bürger, was mit dem Lärmschutz geschieht. Werden Schallschutzwände aufgebaut? Was passiert mit den Toren der einst einem Aquädukt ähnelnden Trasse? Nach dem Krieg wurden die Bögen geschlossen, jetzt gibt es vage Überlegungen, sie wieder zu öffnen, um das historische Stadtbild wieder herzustellen. Auch wenn es dafür noch keine konkreten Pläne gibt, zählt es Schenk zu seinen Aufgaben, die Anwohner frühzeitig zu informieren und mit „ins Boot zu holen“. Schließlich ist ein Ziel des Quartiersmanagements, Bürgernähe zu schaffen und für Transparenz zu sorgen.

Dabei betont Schenk, dass er „nur“ Vermittler zwischen Bürger und Stadt ist. Das Quartiersmanagement ist für die Stadtplanung nicht zuständig und stellt lediglich Ideen und Pläne vor. Gleichzeitig ist er aber auch nicht Anwalt der Bürger.

Manchmal kommt es aber vor, dass der Bote als Überbringer der schlechten Nachricht den Zorn des Empfängers zu spüren bekommt. Sonderlich begeistert über die Bogen-Öffnung unter der Bahntrasse zeigen sich die Anwohner der Robert-Koch-Straße nämlich nicht. Sie fürchten, dass durch einen Durchgang zur Bismarckstraße der Lärm steigt.

Ab und an hat Schenk aber das Glück, dass kaum gemeckert wird – wie am Samstag im Hafen. Im Gegensatz zur letzten Infoveranstaltung zur Entwicklung des Viertels vor einem Monat, gibt es „wider Erwarten“ (Schenk) wenig Kritik, sondern viel Lob. „Die Bewohner erkennen, dass hier seitens der Stadt viel getan wird und haben erzählt, wie schön es hier ist“, berichtet der Quartiersmanager, der die Ergebnisse aus den Gesprächen an die zuständigen Behörden weitergeben wird.