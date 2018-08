„Rad, Wein & Gesang“ kommt bei Sportlern und Publikum gut an

Offenbach - Bei brütender Hitze ging am Wochenende in Offenbach die vierte Auflage von „Rad, Wein & Gesang“ vonstatten. Für die Fahrer und das Publikum war das Sportereignis ein Gewinn. Von Harald H. Richter

Gleich dreifach ist der Name Nissel in den Starterlisten vermerkt, denn neben Vater Martin wollen mit dem zwölfjährigen Jan und seinem vier Jahre jüngeren Bruder Tim auch die Söhne des Gießener Radamateurs auf dem Ein-Kilometer-Rundkurs von Hessen- und Landgrafenring in Offenbach zeigen, was in ihnen steckt.

Jan kennt den Rennsporttag „Rad, Wein & Gesang“ bereits, „denn ich war voriges Jahr schon dabei“, sagt der für den RV Gießen-Kleinlinden startende Schüler. „Aber für Tim ist die Veranstaltung Neuland“, erklärt Martin Nissel, im Verein verantwortlicher Fachwart für den Rennsport. Er selbst startet beim über 40 Runden gehenden Rennen um die offene Offenbacher Stadtmeisterschaft. Seine Jungs nehmen die Herausforderung in den Jugendklassen U 11 und U 13 an, haben ihrem Alter entsprechend zehn beziehungsweise 18 Kilometer Kurslänge zu bewältigen. Und das bei der Hitze.

Die Sonne knallt erbarmungslos vom blauen Himmel, das Thermometer zeigt Werte klar über der 30-Grad-Marke an. Zwischendurch lässt zwar eine graue Wolke einen kurzen Schauer niedergehen, was aber spöttisch mit der Bemerkung kommentiert wird, die meisten Regentropfen würden eh schon auf ihrem Weg nach unten verdunsten. Und so bleibt die Strecke zum Start nachfolgender Bewerbe in Top-Zustand. Die Bereitschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes hat demzufolge kaum etwas zu tun. „Ein paar Schürfwunden gab‘s bisher zu versorgen und einen Wespenstich“, berichtet ein Sanitäter.

Trotzdem ist die Hitze tückisch – für die Zuschauer am Rande der Strecke ebenso wie für die Fahrer. „Bereits vor dem Rennen ist ausreichend trinken wichtig“, rät Martin Nissel und empfiehlt Mineralwasser gegebenenfalls unter Beigabe von Elektrolyten, also Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Auch etwas Maltrodextrin-Pulver kann den Flüssigkeitsverlust ausgleichen helfen.

Das Publikum freilich ist um einiges wählerischer, sowohl was die Einverleibung fester Nahrung betrifft, als auch den Genuss von Materie in fluidem Aggregatzustand. Schon am Freitag, als über 500 Besucher zum Weinfestauftakt gekommen sind, labt es sich an zahlreichen süffigen Sorten, die von den ausschenkenden Rebensaftexperten kredenzt werden. Die Odenwälder Winzergenossenschaft Vinum Autmundis aus Groß-Umstadt erntet zudem durch eine besondere Aktion viel Lob. Sie stiftet ihren am Eröffnungsabend erzielten Erlös der im Aufbau befindlichen Rennabteilung des Radsportsclubs Offenbach-Bürgel. „Eine tolle Geste“, freut sich Jürgen Blümmel, Organisator und treibende Kraft des Veranstaltungsdreiklangs „Rad, Wein & Gesang“.

Der Verein kann jeden Euro gebrauchen, hat er doch nach langer Durststrecke wieder einen Lizenzfahrer in seinen Reihen: Thomas Klonk, ein gebürtiger Marburger und von Beruf Anlagenmechaniker. 2015 war er bei der erstmals als „Rad, Wein und Gesang“ deklarierten Veranstaltung an den Start gegangen und ist diesmal für seinen neuen Verein im über 60 Kilometer gehenden Kriterium der C-Klasse dabei. Dieses Rennen wird ausgetragen, als die Sonne am höchsten steht und jeder Streckengast Schatten sucht. Diesen bietet der Baumbestand des Grünanlagenrings reichlich, und aus den praktischerweise überall aufgestellten Liegestühlen lassen sich die einzelnen Rennen bequem verfolgen. So auch als es später darum geht, den Nachfolger von Alexander Morozov zu ermitteln. Der Vorjahressieger kann diesmal zwar nicht im Endspurt um die Stadtmeisterschaft mithalten, freut sich als fairer Sportsmann aber mit Gunnar Sieg aus Hamberge bei Lübeck über dessen Erfolg. Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke hat den Entscheid vom Wagen der Rennleitung aus verfolgt und zählt hinterher zu den ersten Gratulanten.

Glückwünsche und Anerkennung gibt es am Abend auch für die Lizenzfahrer des über 66 Runden gehenden Rennens, an dem Sportler in den Klassen A und B sowie in der Halbprofi-Kategorie KT teilnehmen. Eine Neuauflage des Volksradfahrens rundet den Event am Sonntag ab, womit der RSC Offenbach-Bürgel an eine Tradition anknüpft, die zu Zeiten der Trimm-dich-Bewegung großen Zuspruch erlebte. Beim Radeln auf der etwa 30 Kilometer langen Strecke Richtung Heusenstamm zum „Patershäuser Hof“ und über Bieber und den Wetterpark zurück nach Offenbach steht nicht die Jagd nach der Bestzeit im Vordergrund, sondern der gemeinschaftliche Mitmacheffekt. Der Tross der Leistungssportler ist da schon weitergezogen nach Bad Homburg, wo rings um den Kurpark zum 39. Mal der Große Preis der Stadt ausgetragen wird. Auch Vater Nissel und seine Söhne gehen dort an den Start.