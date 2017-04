Radfahrer vermissen schnelle Nord-Süd-Tangente

Offenbach - Die Stadt verändert ihr Gesicht. An einigen Stellen geschieht das rasant, an anderen kaum merklich. Letzteres gilt etwa für den Kaiserlei-Kreisel, der für gut 37 Millionen Euro zur Doppel-Kreuzung umgebaut wird. Die Verkehrsplaner versprechen sich so einen großen Wurf. Für manche Verkehrsteilnehmer reicht er nicht weit genug. Von Martin Kuhn

So hätten sich Radler mehr in ihrem Sinne gewünscht. Bernd Kiefer etwa ist bekennender Pedalritter und somit Bruder im Geiste von Verwaltungschef Horst Schneider. Dessen Begeisterung für das Infrastrukturprojekt teilt er jedoch nicht. „Anscheinend radeln die Verantwortlichen nur von Ost nach West! Denn nur so kann ich mir erklären, dass es für den Radverkehr keine Brücke über die beiden neuen Kreuzungen von Nord nach Süd geben wird“, schreibt er an die Redaktion. Dem ist nicht zu widersprechen. Auf der Internet-Seite zum Kaiserlei-Umbau wird lediglich die Frage beantwortet, „wie ich mit dem Fahrrad von Offenbach nach Frankfurt komme“. Die derzeit empfohlene Umfahrung erfolgt über den Main-Radweg. Bereits ab Max-Willner-Platz führt der Weg über Goethe- und Nordring bis Gerbermühle am Main entlang. Der Radweg über die Kaiserleibrücke wird während der Bauzeit mindestens auf einer Seite befahrbar sein. Die Beschilderung informiert über die aktuelle Strecke – auch um Adressen im Baugebiet zu erreichen.

Weder das derzeitige noch das künftige Konstrukt reicht Bernd Kiefer, der ausholt: Mit neidischen Blicken schaue man stets nach Holland oder nach Dänemark. „Wie haben die das nur geschafft, dass so viele Menschen gerne mit dem Rad fahren? Ganz einfach. In diesen Ländern sieht man den Radverkehr als gleichberechtigtes Verkehrsmittel und plant auch so“, findet er stellvertretend für weitere Nord-Süd-Pedalisten.

Dort wäre für den Radverkehr von Beginn an eine schnelle, kreuzungsfreie Verbindung von Nord nach Süd geplant worden, glaubt er. Man hätte die Rad-Pendler aus Langen, Dreieich, Neu-Isenburg oder dorthin über die künftigen Kreuzungen hinweg geführt und den Radverkehr damit sicher und schnell gemacht. Im Kaiserlei lasse man sie hingegen mehrmals an Ampeln warten. „So eine Infrastruktur schafft weder Freude noch Akzeptanz und motiviert Pendler nicht zum Umsteigen aufs Fahrrad. Also, die Brücke schnell nachplanen und nicht in eine Diskussion verfallen, wer Schuld hat“, fordert er.

Bei der Stadt ist man angesichts des Einwands etwas irritiert. „Wir haben bisher schon viele Anfragen zu Radwegen im Kaiserlei bekommen – dies ist die erste Anfrage zu einer Nord-Süd-Verbindung“, so die stellvertretende Stadtsprecherin Kerstin Holzheimer. Die jetzige Planung beruhe auf dem Diskurs in Bürgerbeteiligungen, Abstimmung mit übergeordneten Behörden und dem Land sowie den Beschlüssen in verschiedenen Gremien. „Eine Umplanung würde erneut einen längeren Planungs- und Diskussionsprozess nach sich ziehen“, erklärt Holzheimer. Das könnte die Finanzierung dieses rein kommunalen Bauprojekts gefährden. Zur Erinnerung: 2019 muss der Umbau vom Kreisel zur Doppelkreuzung im Kaiserleigebiet fertig sein. Sonst ist der eingeplante Finanzierungsanteil übers sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wohl passé.

Die Sprecherin weist auch darauf hin, dass die Verwirklichung eines Rad-Schnellwegs über kommunale Grenzen hinweg ein regionales oder hessisches Projekt wäre. Und ob eine Fahrradstrecke parallel zur Autobahn überhaupt zulässig sei, müsste zunächst mit der übergeordneten Stelle Hessen Mobil, der obere Verwaltungsbehörde des Landes, geklärt werden. Somit dürfte sich alle bestätigt fühlen, die sich wie Bernd Kiefer fragen, „ob der Tag überhaupt jemals kommen wird, an dem die Verantwortlichen endlich verstehen, was Radverkehrsförderung wirklich bedeutet.“

