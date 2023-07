Nach Sprengung: Nazi-Brandbombe gibt Rätsel auf

Von: Christian Reinartz

Aufgeregtes Treiben rund um die Fundstelle der Brandbombe: Das Entschärfungskommando (silberner Bus) ist schon an Ort und Stelle, rechts wartet ein Minibagger auf seinen Einsatz. © Reinartz, Christian

Der 250-Kilo-Blindgänger nahe Offenbach ist erfolgreich gesprengt worden. Es bleibt die Frage: Wieso liegt ein deutscher Blindgänger auf Offenbacher Gemarkung?

Offenbach – Die Schatzsucher, die auf eine Weltkriegs-Brandbombe der Sorte Flam C 250 im Offenbacher Wald gestoßen sind, hatten wohl mehr Glück als Verstand. Laut Stadt sind die Finder am Sonntag mit einem Metallsuchgerät im Wald unterwegs, als der Sensor plötzlich anschlägt. Mit Schaufel und Hacke beginnen sie ahnungslos zu graben und stoßen in 50 Zentimetern Tiefe auf die hochexplosive und dünnwandige Brandbombe mit einer gefährlichen Ladung. Der Koloss der Sorte C 250 enthält allein an die 80 Kilogramm sogenanntes Flammmittel, bestehend aus 70 Prozent Rohöl und 30 Prozent Benzin.

Was die Schatzsucher da gefunden haben, wird ihnen offenbar erst richtig klar, als sie die Bombe weitgehend freigelegt haben – sie benachrichtigen die Offenbacher Feuerwehr. Sofort wird der Kampfmittelräumdienst verständigt und der Fundort abgesperrt. „Diese Leute hatten wirklich großes Glück, dass die Bombe nicht schon beim Ausbuddeln explodiert ist“, sagt Stadtpolizeichef Lothar Haack. „Wir haben sie die ganze Nacht zum Montag bewacht.“ Grund: Der Kampfmittelräumdienst ist am Sonntag nicht einsatzbereit und kann den Fund erst am Montagmorgen untersuchen.

Einsatzkräfte untersuchen Bombe: Mischung aus Respekt und Routine

An Ort und Stelle haben sich bis dahin schon die Feuerwehren aus Offenbach, Heusenstamm und Neu-Isenburg versammelt. Seite an Seite stehen die Schlauchwagen auf dem Schotterparkplatz der Gaststätte Wildhof. Nur 200 Meter weiter ist der silberne Einsatzbus des Kampfmittelräumdienstes zu sehen, ein paar Meter weiter im Gehölz ein Minibagger, mit dem die Sprengstoff-Experten die Bombe weiter freilegen werden.

Sowohl im absoluten und selbst für reguläre Einsatzkräfte gesperrten Gefahrenbereich rund um das Fundloch als auch am Parkplatz herrscht eine Mischung aus Respekt vor der Bombe und einstudierter Einsatzroutine. Schläuche müssen vorsorglich gelegt werden, ein Hydrant wird aufgedreht, um im Ernstfall bereit zu sein. Die Frage, die sämtliche Einsatzkräfte umtreibt: „Werden die Bombenentschärfer einen Zünder finden?“

Der erste Kipplader transportiert im Rückwärtsgang Tonnen an Sand zur Bombenfundstelle. © Reinartz, Christian

Evakuierung wegen Bombenfund bei Offenbach

Wenig später kommt Stadtpolizeichef Lothar Haack mit schlechten Nachrichten aus Richtung des Fundorts. „Wir werden jetzt alles im Umkreis von 750 Meter räumen“, sagt er. „Es ist eine brennbare Flüssigkeit aus der Bombe ausgetreten, die Experten kommen nicht an den Zünder ran, und es wird gesprengt.“ Ein Abtransport sei nicht möglich. Ein Teil des Heusenstammer Stadtteils Bastenwald muss in der Folge evakuiert werden, ebenso die Gaststätte Wildhof und alle angrenzenden Gebäude. Bis 17 Uhr haben die Leute Zeit. Das Energieheizkraftwerk ist nicht betroffen.

Unterdessen rollt schon der erste Kipplader mit Tonnen von Sand heran. Er wird entladen, während sich andere schon einreihen. Am Ende sollen insgesamt 75 Tonnen Sand verhindern, dass die brandgefährliche Mischung den Wald in einem Fünfzigmeter-Umkreis auf einen Schlag in Flammen setzt. Zum Schluss würden, so Haack, noch zwei 25-Kubikmeter-Wasserpolster darauf platziert werden.

Rätsel um Nazi-Bombe über Offenbach bleibt wohl ungelöst

Um 17.48 ist es dann soweit. Die Entschärfer lassen die Bombe kontrolliert explodieren – ohne böse Überraschungen. Sand und Wassersäcke leisten ganze Arbeit. Währenddessen wird der Luftraum darüber gesperrt.

Warum die Brandbombe dort lag, wird wohl ein Rätsel bleiben. Denn erklären kann sich keiner, wie ein Blindgänger aus der Nazizeit dort gelandet ist. Kurios: Die Spezialisten sagen, dass die Bombe wahrscheinlich wirklich abgeworfen wurde, weil das Leitwerk fehlt. Dass aber die deutsche Luftwaffe Bomben über der Region abgeworfen hat, gilt unter Historikern als ausgeschlossen.

Weil aber durch die heftige Explosion alle Details vernichtet worden sind, wird dieses Rätsel wohl nie gelöst werden. (Christian Reinartz)