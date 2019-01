Offenbacher Rapper macht Musik aus Alltagsgeräuschen

Offenbach – Von Gangsterrappern wie „Haftbefehl“ bis hin zu „Tao“, der im Auftrag der Stadtwerke mit seinem Sprechgesang für Mülltrennung wirbt, reicht das Spektrum der Hip-Hop-Macher aus Offenbach. Von Marian Meidel

Szene-Kennern gilt die Stadt schon lange als besonderer Quell junger, origineller Rapper. Einer von ihnen ist Benjamin Schmidt. Unter dem Künstlernamen „Tollpatsch“ hat der 30-jährige Medientechnik-Student im Dezember das Mini-Album „Kellerloch“ veröffentlicht. Das Besondere daran: Schmidt hat die Songs in seinem selbstgebauten Wohnzimmer-Studio im Mathildenviertel nicht nur komponiert, produziert und abgemischt – neben klassischen Elementen wie Gitarre, Synthie und Trompete hat er auch gewöhnliche Alltagsgeräusche als gleichberechtigte Instrumente genutzt.

„Für einen Song habe ich beispielsweise eine Kaffeemaschine als Bass eingesetzt“, so Schmidt. „Ich habe das Geräusch aufgezeichnet, am Computer die Tonhöhe verändert, das Ergebnis dann durch einen Gitarrenverstärker gejagt und anschließend erneut aufgezeichnet.“ Verfremden und neu arrangieren, lautet Schmidts Devise. Auf diese Weise werden in seiner Musik auch mal Gartenmöbel zu Rhythmusinstrumenten und summende Kinderspielzeuge zu Hi-Hats, hell klingenden Becken. Sogar den Hall von Schritten im Dreieichpark-Pavillon hat der Rapper in seiner Klangkartei.

Vorgefertigte Computersounds sucht man bei „Tollpatsch“ vergeblich. Schmidt ist ein Tüftler, der es als Ehrensache ansieht, alles selbst herzustellen. „Mit 17 habe ich in mein altes Kinderzimmer eine Gesangskabine aus Plexiglas und Spanplatten gebaut“, berichtet er schmunzelnd. Seitdem hat er mit dem Bauen nicht mehr aufgehört. Ein Zimmer seiner Wohnung im Mathildenviertel hat er eigenhändig in ein Tonstudio umgebaut. „Ich habe mich viel mit Akustik auseinandergesetzt und dabei einige mathematische und physikalische Gesetze beachtet.“ Vier Monate hat Benjamin Schmidt gebraucht, bis er den Raum so umgebaut hatte, dass er den akustischen Ansprüchen eines Studios genügt. „An den Wänden sind jetzt zum Beispiel Diffusoren angebracht, die den Schall zerstreuen.“ Auch Absorber, die an den richtigen Stellen Schall schlucken, hat Schmidt mit Liebe zum Detail gebastelt und strategisch sinnvoll im Aufnahmeraum positioniert.

Aber was hat es angesichts all der kleinteiligen Tüftelei mit dem Künstlernamen „Tollpatsch“ auf sich? Schmidt erklärt: „Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal für Aufnahmen in ein fremdes Tonstudio gegangen bin, bin ich dort gleich am Anfang über ein Kabel gestolpert und habe das Mikrofon umgeworfen.“ Und das, bevor er auch nur eine Zeile aufgenommen hatte.