Rassistische Realitäten

Von: Frank Sommer

Angesichts des Vorfalls im Polizeipräsidium eine Forderung mit Beigeschmack. Denn wer Respekt genießen will, der muss ihn auch gewähren – und zwar ohne Ansehen von Herkunft, Stand und Bildung. © Reinartz

Mann mit ausländischem Namen erfährt keine Hilfe bei Polizei in Offenbach

Eine Person mit deutschem Namen wird zuvorkommend behandelt, eine mit nichtdeutschem Namen abweisend: 2022 stellte das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor fest, dass „rassistische Realitäten“ in Deutschland zum Alltag gehören. Etwa 65 Prozent der Befragten waren der Ansicht, es gebe rassistische Diskriminierung bei Behörden.

Was Hanif Aroji widerfahren ist, scheint wenig geeignet, dies zu entkräften. Der 42-jährige Bildungsreferent der Anne-Frank-Begegnungsstätte lebt mit Frau und Kindern in der Offenbacher Kernstadt. Am 22. Juni, einem Donnerstag, sorgte sich Aroji gegen 22 Uhr um den Schlaf seiner Kinder: Vor deren Fenster gab es Lärm durch andere Kinder und deren Eltern auf der Straße, wie er berichtet. „Ich habe vom Fenster heruntergerufen, dass sie um diese Zeit leiser sein sollten“, sagt er. Daraus erwächst, wie er berichtet, ein Streit: Einer der Angesprochenen habe sich über Aroji echauffiert, ihn beschimpft, später im Haus Sturm geklingelt, Aroji beleidigt und bedroht. „Er sagte, er werde mich aus meiner Wohnung entfernen lassen“, erzählt Aroji. Als er einige Wochen später mit seinem Vermieter sprach, habe er erfahren, dass ihn tatsächlich ein Mann auf das Mietverhältnis angesprochen habe.

Die Auseinandersetzung zwischen Aroji und dem anderen Mann, einem in der Stadtgesellschaft verwurzelten Anwalt, ist inzwischen Gegenstand staatsanwaltlicher Ermittlung. Doch der Weg, bis er überhaupt Anzeige erstatten konnte, muss genauer beleuchtet werden.

Der 42-Jährige rief an dem Abend nicht ein-, sondern zweimal die Polizei um Hilfe. „Meine Frau und ich fühlten uns beleidigt und bedroht“, sagt er. Beim ersten Anruf gegen 22 Uhr habe die Polizei gesagt, dass er warten solle – wenn einige Minuten später der Mann noch dort sei, solle er sich erneut melden.

„Nachdem er im Treppenhaus herumgebrüllt hat, habe ich gegen 22.45 Uhr wieder angerufen“, so Aroji. „Die Polizistin am anderen Ende der Leitung sagte, wenn der Mann weg sei, müssten sie nicht kommen.“ Mit seiner Frau habe er lange diskutiert, ob er Anzeige erstatten solle, sich dann dagegen entschieden. Erst als er nach Wochen erfuhr, dass sein Kontrahent seinen Vermieter kontaktiert habe, suchte er das Polizeipräsidium auf.

Doch als er am 25. Juli gegen 15 Uhr Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung erstatten wollte, wurde er von zwei Beamten abgewiesen. „Das sei nicht genug für eine Anzeige, sagte mir die Polizistin.“ Die habe einen Kollegen hinzugezogen, gemeinsam wurde Aroji belehrt, dass ihm kein „empfindliches Übel“ widerfahren sei, was eine Anzeige rechtfertige. „Der Begriff geht mir nicht aus dem Kopf. Ich werde beleidigt und bedroht, die Nachbarn werden aus dem Schlaf geklingelt: Wenn das kein Übel ist, was dann?“

Auf Nachfrage räumt Polizeisprecher Rudi Neu ein, dass es ein Fehler war, Aroji abzuweisen. „Dies war aufgrund des von Herrn A. geäußerten Anzeigebedürfnisses nicht korrekt, und die beiden Kollegen wurden auf den ihnen unterlaufenen Fehler hingewiesen sowie die erforderlichen dienstrechtlichen Maßnahmen veranlasst“, heißt es in einer Erklärung des Präsidiums. Beamte dürften keine juristische Einschätzung vornehmen, sie hätten die Anzeige entgegennehmen müssen. Für die Notrufe vom 22. April sei kein Fehlverhalten erkennbar: Man habe sich einvernehmlich gegen das Entsenden einer Streife entschieden.

Nach der Anfrage der Offenbach-Post wurde Aroji ins Präsidium gebeten, um Anzeige zu erstatten – allerdings wurde er erst selbst als Beschuldigter vernommen. Wie sich herausstellte, hatte der Anwalt auch Anzeige erstattet. Und diese wurde, wie die Polizei bestätigt, sogar per Telefon entgegengenommen.

Während Aroji beim Besuch im Präsidium weggeschickt wurde, wurde dem Wunsch des Anwalts nach einer Anzeige per Telefon entsprochen. Dass dieser einen deutschen Namen trägt oder Anwalt ist, habe keine Rolle gespielt, heißt es von der Polizei. Eine Anzeige per Telefon sei tatsächlich machbar, aber mit viel zusätzlicher Arbeit für die Beamten verbunden, da diese anschließend einiges zu recherchieren hätten.

Für Aroji ist dies ein Beleg, dass rassistische Ressentiments vorliegen: Bei der Person mit dem deutschen Namen war diese zusätzliche Arbeit für die Beamten offenbar kein Problem, bei ihm mit dem nichtdeutschen Namen wurde die Annahme auf dem Revier verweigert.

Eine Fußnote in der Sache ist: Nachdem es zu Jahresbeginn in vielen Großstädten zu Gewalt gegenüber der Polizei gekommen war, hatte Hanif Aroji im Boxclub Nordend eindringlich mehr Respekt gegenüber der Polizei angemahnt...