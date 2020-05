Neues Einkaufscenter: Erstes Geschäft im Rathaus-Plaza nimmt Betrieb auf

An der Fassade und im Inneren wird noch gearbeitet und doch wird Eröffnung gefeiert: Mit dem Bekleidungsgeschäft Ernsting’s Family hat der erste Laden des neuen Einkaufscenters Rathaus-Plaza in der Frankfurter Straße geöffnet.

Offenbach – „Wir öffnen schrittweise“, sagt Andreas Blaschkowski, der das neue Center gebaut hat. Geplant war alles eigentlich ganz anders: Ab Ende April sollte das Gebäude fertig sein und für den 2. Mai war eine große Eröffnungsfeier im Kalender vermerkt. Doch die Corona-Krise machte dem gesamten Zeitplan einen Strich durch die Rechnung. „Wir wurden ungefähr sechs Wochen zurückgeworfen bei den Arbeiten“, sagt Blaschkowski. Bauteile konnten nicht aus Fernost geliefert, neue Hersteller mussten gefunden werden.

Als erstes Geschäft schaffte Ernsting’s Family den Innenausbau und beschloss zu öffnen. „Die übrigen Geschäfte werden nach und nach bis Mitte Juni öffnen“, sagt Blaschkowski. Drei Ladenflächen sind noch nicht vermietet, doch der Geschäftsführer der Real Equity gibt sich zuversichtlich, dass sich dies nach der Öffnung des ersten Geschäfts rasch ändert. „Es gibt ganz spannende Interessenten“, verrät er Oberbürgermeister Felix Schwenke und Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß bei der Eröffnung.

„Mit dem Rathaus-Plaza wurde eine städtebauliche Wunde geschlossen, unsere Fußgängerzone wird damit erheblich verbessert und belebt“, lobt Weiß den Bau. Auch Schwenke freut sich über den Neuanfang in der Frankfurter Straße und erinnert an die unansehnliche einstige Passage am Standort, die lange Jahre ein Schandfleck darstellte: „Wir tauschen eine Bruchbude mit Spielhalle gegen ein schönes Gebäude mit Ernsting’s Family als erstem Geschäft – so darf es weitergehen.“

„Wir haben schon viele positive Rückmeldungen zur Eröffnung bekommen“, sagt Cenk Yigitgüden, Gebietsverkaufsleiter von Ernsting’s Family. 211 Quadratmeter ist das Geschäft groß, wegen der Hygienebeschränkungen dürfen sich nur maximal zehn Personen gleichzeitig darin aufhalten. Eine Mitarbeiterin am Eingang achtet darauf, dass dies eingehalten wird. Und so heißt es am Freitag für einige Kunden erst einmal warten, bis sie hineindürfen.

Bisher war das Bekleidungsgeschäft im Komm-Center angesiedelt, Ende Juni wird die dortige Filiale schließen. Die dortigen Mitarbeiter sind bereits in der neuen Filiale tätig, Mitarbeiter aus anderen Filialen betreuen aktuell das Geschäft bis zu seiner Schließung.

Als nächstes könnten der Discounter Netto oder die Sparkassen-Filiale im Rathaus-Plaza öffnen, sagt Blaschkowski. Da eine große Eröffnungsfeier wegen des Kontaktverbots momentan nicht möglich ist, plant er für den Herbst mit einer nachgezogenen Feier für das neue Einkaufscenter.

VON FRANK SOMMER