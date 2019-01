Rattenplage in bringt Mieter zum Verzweifeln

Offenbach – Das Gelände ist übersäht mit Rattenlöchern, einzelne tote Nager liegen auf dem Boden – und es ist nicht mal viel Geduld erforderlich, um selbst am helllichten Tag einen Blick auf ihre quicklebendigen Artgenossen zu erhaschen. Von Veronika Schade

Wie selbstverständlich wuseln sie auf dem Außenareal des Wohnkomplexes Am Michelsee in Bieber-Waldhof umher, vor allem nahe den Müllcontainern. „Jeder Gang zur Mülltonne kostet Überwindung“, sagt Anwohner Samuele Borrelli. „Man weiß nie, ob eine Ratte raushüpft, sobald man den Deckel aufmacht.“ Er und sein Nachbar Abdulkadir Bilgin wollen diesen Zustand nicht weiter hinnehmen, halte dieser doch schon seit mehr als einem Jahr an. „Es ist einfach ekelhaft.“

An die Vermieterin, die Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH), haben sie sich bereits mehrfach gewandt. Diese arbeitet mit einem Schädlingsbekämpfer zusammen, der Rattenköderboxen anbrachte, die er monatlich kontrolliert und neu befüllt. Zudem erfolgt eine Lochbeköderung in den Gebüschen. „Das reicht aber bei weitem nicht. Die Ratten vermehren sich immer weiter“, moniert Bilgin. Der Familienvater sorgt sich besonders um die Gesundheit der Kinder im Wohnblock, die sich vor allem im Sommer auf dem angrenzenden Spielplatz aufhalten. Er habe schon öfter Ratten im Sandkasten gesehen, selbst in die Häuser seien sie mitunter schon eingedrungen. „Wenn ich Verwandte aus der Türkei zu Besuch habe, können sie nicht fassen, dass so etwas in einem Land wie Deutschland im Jahr 2019 möglich ist.“

Nagen und graben: Rennmäuse lieben Beschäftigung Zur Fotostrecke

Dass sich der gewünschte Erfolg nicht einstellt, liegt laut NH vor allem am Verhalten einiger Mieter. „Immer wieder sehen wir offene Mülltonnen und neben den Containern abgestellte Müllbeutel, Lebensmittelreste liegen offen herum“, sagt Sprecher Frederik Lang. Teilweise müssten Kinder den Müll runterbringen, die wegen ihrer Körpergröße nicht an die Tonnendeckel kämen.

Um dies zu vermeiden, würde künftig der Hinweis „Achtung! Wegen Rattengefahr bitte den Deckel der Mülltonnen unbedingt schließen“ in verschiedenen Sprachen an den Tonnen angebracht. An die Mieter werde immer wieder appelliert, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, Nachbarn anzusprechen und für das Thema zu sensibilisieren.

+ Auch aufgestellte Nagerköder können die Plage nicht verhindern.. © Schade, Veronika Eine weitere Maßnahme, die nun geprüft werde, sei das Entfernen der Büsche beziehungsweise ein drastischer Rückschnitt und gegebenenfalls das Verfüllen der Rattenlöcher. „Hier ist noch eine Rücksprache mit unserem Freiflächenmanagement notwendig, die wegen der Feiertage noch nicht hat stattfinden können“, so Lang. Er betont, dass bereits eng mit anderen Wohnungsbaugesellschaften und dem Stadtdienstleister ESO zusammengearbeitet werde. „Die Rattenproblematik betrifft einen großen Teil von Waldhof, und in unserer Liegenschaft treten wir dem seit Monaten aktiv entgegen.“

Im August hat die Stadt Offenbach alle Wohnungsbaugesellschaften in Waldhof (Markwaldstraße, Ottersfuhrstraße, Am Michelsee und Buchenweg) verpflichtet, Maßnahmen zur Rattenbekämpfung zu ergreifen. „Zwei Firmen sind beauftragt. Sie sollen auch jeweils umgehend die toten Ratten entsorgen“, berichtet Stadtsprecherin Kerstin Holzheimer auf Anfrage. Das Ordnungsamt sei mit den Firmen im Austausch. Der ESO kümmere sich um die Bekämpfung der Nager in der Kanalisation und auf Grünflächen.

„Der vergangene Sommer hat den Tieren perfekte Bedingungen geboten, sich in der trockenen Kanalisation zu vermehren“, sagt Holzheimer. „Wir nehmen Ihre Anfrage zum Anlass, erneut Rücksprache mit den Schädlingsbekämpfern zu halten.“ Das Gesundheitsamt sei jedenfalls informiert und sehe keine akute Infektionsgefahr.

Abgelagerter Müll oder neue Rattenaufkommen sollen den Müllermittlern gemeldet werden: Telefon: 069/ 80654747.