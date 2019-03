Anwohner kämpfen gegen Rattenplage und bekommen jetzt Unterstützung

Ein Dutzend Bieberer Sozialdemokraten war an den Hochhäusern in Waldhof unterwegs, um das Thema Rattenplage unter die Lupe zu nehmen. Sie kamen mit Bewohnern ins Gespräch, die die Situation beklagten und sich hilflos zeigten.

Waldhof – „Wir waren überrascht und erschrocken zugleich, als wir die Rattenburgen am Parkplatz an der Ottersfuhrstraße gesehen haben“, so der Vorsitzende der SPD Bieber, Jens Walther. Am helllichten Tag liefen die Ratten herum und störten sich nicht an den anwesenden Menschen. „Hier muss etwas passieren“.

Die Genossen hätten den Bewohnern Unterstützung zugesagt. Wohnungsbaugesellschaften und Bewohner müssten gemeinsam die Problemlösung angehen, denn falsch entsorgter Abfall sei ursächlich für die Plage. „Wir haben nicht nur verängstigte, sondern auch motivierte Mieter angetroffen, die an einer nachhaltigen Lösung interessiert sind und sich engagieren wollen. Diese werden wir unterstützen und in erneuten Kontakt mit den Wohnungsbaugesellschaften treten“, verspricht Walther.

Auch die Freien Wähler sind am Thema dran. Magistrat Holger Horster steht im Austausch mit ESO und Hausverwaltungen: „Wir konnten bereits erreichen, dass zusätzliche Mülltonnen aufgestellt wurden. Das alleine löst die Probleme nicht, aber es ist ein Anfang.“ Fraktionsvorsitzender Dennis Lehmann sieht die Anwohner in der Pflicht – wofür mehr Aufklärung notwendig sei. Daran arbeite man gemeinsam mit Hausverwaltungen und ESO. (red)

