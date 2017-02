Raumsituation bei der Tafel spitzt sich zu

Offenbach - Konserven, Süßigkeiten, Milch, Brot: Bei der Tafel werden täglich Lebensmittel gespendet. Doch die soziale Einrichtung hat ein großes Problem: Es fehlt an Lagermöglichkeiten. Von Steffen Müller

Der Platzmangel ist so dramatisch, dass Leiterin Christine Sparr sogar einige Spenden ablehnen musste. Das Foyer im Gemeindesaal der Marienkirche ist gut gefüllt. An der Ausgabestelle wuseln die vielen ehrenamtlichen Helfer der Frankfurter Tafel Bereich Offenbach hin und her und versorgen Bedürftige mit Lebensmitteln. Auch der Gemeindesaal steht voll. Hier stapeln sich so viele Kisten mit frischem Obst, Gemüse und Backwaren, dass es schwer fällt, den Überblick zu behalten.

Eine, die in diesem vermeintlichen Chaos die Ruhe bewahrt, ist Christine Sparr. Die Leiterin der Tafel in Offenbach weiß, wie viele Spenden täglich kommen und wie viele Lebensmittel an den beiden Ausgabetagen dienstags im Marien-Gemeindezentrum an der Krafftstraße und mittwochs in der Neusalzer Straße 77 verteilt werden. Und sie weiß auch, dass derzeit zu viele Spenden von Supermärkten, Bäckereien oder Privatleuten kommen. Zumindest gemessen an der Raumsituation der Tafel.

„Wir freuen uns über jede Spende und wollen auch keine ablehnen, aber momentan haben wir manchmal keine andere Möglichkeit“, bedauert Sparr. Der Grund sind fehlende Lagerflächen. Bis vor kurzem konnte Sparr noch viele Lebensmittel in ihrer Garage aufbewahren, doch der Mietvertrag lief Ende Januar aus, die Garage wird abgerissen.

Die Suche nach einem neuen Raum läuft fieberhaft, doch bislang ohne Erfolg. Sparr hadert allerdings nicht nur mit der Situation generell, sondern auch mit dem Zeitpunkt. „Dass wir gerade jetzt ohne Lagerraum dastehen, ist besonders ärgerlich. Wir bekommen momentan viele Süßigkeiten, die vom Weihnachtsgeschäft übrig geblieben sind und müssen sie sofort alle loswerden.“ Dabei würde die Tafelleiterin gerne etwas von den Schokoladenkugeln, Keksen und Lebkuchen für schlechtere Zeiten aufheben. „Im März und April werden es wieder weniger Spenden sein.“

Damit wenigstens einige Rücklagen gebildet werden können, hat die Marienkirche ihre Hilfe angeboten. Der Schrank im Gemeindesaal, der sonst mit Material für den Kommunionsunterricht gefüllt ist, wurde zum Teil geräumt, um für die Lebensmittel Platz zu schaffen. Doch auch hier sind fast alle freien Regale gefüllt.

Ein weiterer Unterstützer ist Bürgermeister Peter Schneider. „Er meldet sich fast einmal wöchentlich und fragt, ob sich etwas bei der Suche ergeben hat“, berichtet Sparr. Für den Sozialdezernenten ist das Engagement selbstverständlich. „Frau Sparr und all die ehrenamtlichen Helfer machen eine tolle Arbeit. Die Tafel hat eine wichtige Funktion in der Stadt. Da blutet einem das Herz, wenn man sieht, dass es Schwierigkeiten gibt.“