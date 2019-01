Realität überholt Sanierungsprogramm für Schulen

Offenbach – Vor zwölf Jahren hat die Stadt ihr ambitioniertes Sanierungs- und Erweiterungsprogramm für die Schulen gestartet. 2019 ist es zwar nicht Makulatur, aber von der Realität längst überholt. Von Martin Kuhn

Die Dynamik der wachsenden Bevölkerung erzwingt an den Schulen Übergangslösungen. Sogenannte Klassenraummodule – der Volksmund bezeichnet sie als (Lern-)Container – sind jetzt an drei Schulen dringend erforderlich. Dort sollen bereits nach den Sommerferien Jungen und Mädchen unterrichtet werden.

Dazu bringt der Magistrat in die nächste Sitzung der Stadtverordneten (Donnerstag, 31. Januar, 17 Uhr, Rathaus) gleich drei Anträge ein. Vorgesehen sind vier Module an der Ernst-Reuter-Schule, fünf an der Leibnizschule und sechs auf einem Grundstück im Neubaugebiet Bieber-Nord. Kosten in der Summe: etwa 2,9 Millionen Euro. Dabei ist die Zeitschiene nicht zu verbiegen. „Wir brauchen die zusätzlichen Räume für das nächste Schuljahr“, verdeutlicht Stadtrat Paul-Gerhard Weiß.

Da reibt sich der fachfremde Laie verwundert die Augen. Die neue Ernst-Reuter-Schule wurde erst 2002 eingeweiht, die Leibnizschule in der ersten Tranche der Schulsanierung ab 2007 erweitert und modernisiert. Und jetzt sind beide schon zu klein? „Das Phänomen der wachsenden Stadt Offenbach war seinerzeit ungewöhnlich. Seit gut fünf Jahren hat die Dynamik aber noch extrem zugenommen“, sagt der liberale Politiker und steht als Fachdezernent vor der Frage: Wohin mit den Schülern? Viele Eltern sind sich da sicher: Am liebsten auf ein Gymnasium. Und auf solche drängen folglich besonders viele Kinder. Daher möchte die Stadt dringend eine neue höhere Lehranstalt bauen. Bis das allerdings soweit ist, müssen Interimslösungen gefunden werden. Weiß: „Bislang haben die Offenbacher Gymnasien stets einen Zug mehr aufgenommen. Aber die Raumreserven sind erschöpft.“

Also kommen jetzt weitere Klassenraummodule. Um den gestiegenen Schülerbedarf an den drei Gymnasien in Offenbach zu decken, soll die Brandsbornstraße fünf neue Behelfs-Klassensäle bekommen. „Entgegen der ursprünglichen Beschlusslage, in der die Klassenräume stufenweise über die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 errichtet werden sollten, werden bereits im Sommer 2019 fünf Klassenraummodule errichtet, um die Kosten der Baustelleneinrichtung zu senken und um Störungen des Schulbetriebs zu minimieren“, heißt es in der Vorlage.

Ein Klassenraummodul besteht aus vier Containern mit einer Gesamtgröße von circa 60 m² pro Klassenraum. Sie werden vollständig mit Möbeln ausgestattet und an den Bestand angeschlossen. Zusammen bieten die fünf Module Platz für bis zu 150 Schüler; entstehen sollen sie zwischen Sporthalle und -platz. Besonderheit in diesem Fall: Die Aufstellfläche befindet sich auf Frankfurter Stadtgebiet. Deshalb wird die Genehmigung bei der dortigen Bauaufsicht beantragt.

In Rumpenheim macht die Erweiterung zur Integrierten Gesamtschule (von derzeit 4 auf künftig 5-6 Züge) mehr Platz erforderlich. Perspektivisch soll die Grundschule einen Neubau erhalten, während die IGS das Bestandsgebäude komplett einnimmt. Bis eine Lösung gefunden ist – zerschlagen hat sich die Idee, das Areal des ehemaligen Tennisclubs zu nutzen – werden ebenfalls Module notwendig: angrenzend an den Fußweg „Fuchsbau“.

Kurzfristig ist auch in Bieber-Nord Handlungsbedarf entstanden. Bis die neue Grundschule steht, sind die Kinder „temporär in einem Ersatzbau“ unterzubringen. Auf einem städtischen Grundstück an der Willi-Bauer-Straße, welches ursprünglich nicht für einen Schulbau vorgesehen war, entstehen zunächst vier Klassenräume. Wie an den beiden anderen Standorten auch werden die Module zunächst gemietet. Ein optionaler Mietkauf wird mit dem ausführenden Unternehmen vereinbart.