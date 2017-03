Referendum: Das sagen die Offenbacher Türken

Offenbach - Ein türkischer Präsident, der per Referendum noch mehr Macht anstrebt und deshalb massiv Wahlkampf bei den in Deutschland lebenden Türken betreiben will. Deutsche Behörden, die dem – mit Rückendeckung aus Berlin – einen Riegel vorschieben. Von Patrick Eickhoff und Maximilian Rösgen

Was der Kanzlerin den Vorwurf aus Ankara einträgt, Nazi-Methoden anzuwenden. Keine Frage: ein entspanntes Verhältnis zwischen zwei Ländern sieht anders aus. Nach kontroversen Diskussionen hat der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei zwar ein wenig an Schärfe verloren, die Lage ist aber nach wie vor festgefahren. Doch gehen wir einmal weg von der großen Politik. Wir haben uns gefragt: Was denken eigentlich die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Offenbach über die aktuelle Situation in ihrer Heimat? Und daran anknüpfend: Wie stehen sie zu der Verfassungsänderung von Staatsoberhaupt Erdogan, die die Türkei in ein Präsidialsystem verwandeln würde?

Antworten auf diese Fragen zu bekommen, war eine Herausforderung: Viele türkischstämmige Offenbacher wollten mit uns nicht über dieses Thema sprechen. Von „das ist mir im Moment zu heikel“ bis zu „das Thema nervt mich nur noch“ haben wir in diesen Tagen viele Antworten gehört. Die Angst, die eigene Meinung könnte sich negativ auf Freundschaften oder den Job auswirken, war spürbar. Selbst einige Kommunalpolitiker mit türkischen Wurzeln – sonst um Stellungnahmen nicht verlegen – wollten sich nicht äußern. Nach unzähligen Telefonaten, Gesprächen und E-Mails hat es letztendlich doch geklappt. Die Statements präsentieren wir hier. So viel schon an dieser Stelle: Die Meinungen gehen weit auseinander.

Ebubekir Kaynar - Gastronom

Die Reform kann ich nach deutschem Maßstab nicht gutheißen. Wenn ich sie aber aus türkischer Sicht betrachte, wird es darauf ankommen, inwieweit Präsident Erdogan sich am Willen des türkischen Volkes orientiert. Ich kann den Vorwurf der „Nazi-Methoden“ nicht teilen. Meine Familie und ich sind weltoffen – uns begegnen meine deutschen Freunde und generell die Deutschen zumeist höflich und respektvoll. Jedes Land hat journalistisch zunächst „die eigene Brille“ auf. Deshalb verstehe ich, dass aktuell die Wogen hochschlagen. Um in die EU zu kommen, muss das Referendum scheitern. Die deutsche Presse ist liberaler als die zum Teil gleichgeschalteten türkischen Medien. Die Festnahme von ausländischen Journalisten in der Türkei zeigt uns allen, welche demokratischen Ansichten man dort hat. Das heißt nicht, dass es in der Türkei keine linienkritischen Journalisten gibt – sie sind schlichtweg „kaltgestellt“, und das türkische Volk erfährt das, was es erfahren soll. Das ist grundlegend falsch gedacht. Es ist zwingend notwendig, dass Erdogan gerade die Nazi-Vergleiche zurücknimmt, Deutschland aber gleichzeitig mit der Türkei den Terrorismus bekämpft.

Yasemin Özer - SPD-Stadtverordnete

Das jetzige System mit Präsident und Ministerpräsident finde ich demokratisch und richtig. Erdogan möchte das ändern. Deswegen halte ich von seiner aktuellen Politik gar nichts, ich bin gegen die Reform. Auch wenn Erdogan die Entscheidung in einem demokratischen Sinn dem Volk überlässt, frage ich mich, was mit der Demokratie passiert, wenn wir dann in einem Präsidialsystem sind. Der Vorwurf der „Nazi-Methoden“ trifft überhaupt nicht zu. Doch Erdogan ist nicht der Einzige, der diesen Vorwurf erhebt. Ich erinnere daran, dass auch mal die Griechen in ihrer Finanzkrise Angela Merkel mit Hitlerbart gezeichnet haben. Die Berichterstattung über die Türkei und Erdogan finde ich neutral und objektiv. Ich habe keinen Fernseher, lese daher viel im Internet und in der Zeitung. Gerade dort finde ich die Berichterstattung neutral. Die EU sollte die Beitrittsverhandlungen nicht stoppen. Denn durch sie hat sich vieles in der Türkei verbessert, das könnte in Zukunft dann wieder abgeschafft werden. Die Türkei ist unter Erdogan auf dem Weg in die Diktatur.

Azmin Sahin - Selbstständiger

Erdogans aktuelle Politik finde ich durchaus vernünftig. Sein Handeln hat stets einen Grund: dass es der Türkei besser geht. Und in den letzten Jahren hat sich viel verbessert. Als ich vor 15 Jahren in der Türkei war, hatten viele Menschen entweder keine oder nur alte Autos. Heute sehe ich nur noch neue Autos. Woher kommt dieser wirtschaftliche Aufschwung? Durch die AKP-Politik und Präsident Erdogan! Ich bin für die Reform! Im Referendum geht’s nicht nur um Erdogan. Irgendwer muss die Entscheidung treffen und ich habe Vertrauen in unseren Präsidenten. Die „Nazi-Methoden“-Vorwürfe finde ich nicht richtig, das hätte er nicht sagen sollen. Die Berichterstattung finde ich nicht neutral. Über Terroristen, die in der Türkei tätig sind, wird kaum berichtet, selbst wenn Erdogan die Informationen persönlich übergibt! Die EU sollte die Beitrittsverhandlungen nicht stoppen. Denn beide brauchen einander. Die Türkei ist unter Erdogan auf dem Weg zu einem stärkeren und besseren Land.

Yalcin Durcan - Vorstand Türkischer SC

Erdogan ist ein guter Redner; außerdem hat er viel geleistet: Infrastruktur, Sozialleistungen – all das gab es früher nicht, und das verschafft ihm großen Rückhalt in der türkischen Bevölkerung. Ich bin weder pro noch contra Erdogan. Die Hauptsache ist, dass es dem Land gut geht. Deshalb werde ich beim Referendum keine Stimme abgeben. Das größte Problem des Präsidialsystems wäre nicht Erdogan, sondern der Fall, dass es Erdogan irgendwann nicht mehr gibt und sein Nachfolger die größere Entscheidungsgewalt ausnutzen würde. Der Nazi-Vorwurf ist natürlich Schwachsinn. So etwas zu sagen, geht gar nicht. Das Problem ist, dass die deutsche beziehungsweise europäische Berichterstattung hauptsächlich negativ ist. Man liest, sieht und hört immer nur über Verbote und Einschränkungen. Das wird für mehr Ja-Stimmen sorgen. Die EU-Beitrittsverhandlungen sind eine Farce, denn das passiert niemals. Was an der Türkei bemängelt wird, steht in anderen Ländern gar nicht erst zur Diskussion! Wird in der Türkei eine Forderung der EU angenommen und angepasst, dann ist schon das Nächste gefunden, was bemängelt wird.

Ümit Recep - Auszubildener

Die aktuelle Politik von Erdogan finde ich nicht gut. Er schadet vielen Menschen und vor allem dem Ruf der Türken hier in Deutschland. Zu Beginn gab es wirtschaftlichen Aufschwung, aber jetzt geht es mit ihm nur noch bergab. Ich bin gegen das Referendum. Ein einzelner Politiker sollte niemals so viel Macht besitzen. Auf der anderen Seite kommt es mir jetzt schon so vor, dass er im Alleingang regiert. Die Vorwürfe der „Nazi-Methoden“ stimmen überhaupt nicht. Erdogans Aktionen im eigenen Land dienen hauptsächlich der Manipulation. Er benutzt den Terror und vieles mehr als Vorwand, um Verbote durchzudrücken. Ich glaube nicht, dass Erdogan in die EU will. Die EU sollte deshalb einfach die Verhandlungen mit der Türkei abbrechen. Erdogan wird meiner Meinung nach viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Warum die Erdogan-Anhänger hier allerdings ihren Wahlkampf führen, verstehe ich nicht. Außer vielleicht einen Urlaub im Jahr haben die meisten doch mit der Türkei nichts mehr zu tun oder können die Lage dort einschätzen. Die Türkei ist unter Erdogan auf dem Weg in eine schlechtere Zukunft.

Sati Özcan - Selbstständiger

An Erdogans Politik gibt es Vor- und Nachteile. Erdogan hat der Türkei über zehn Jahre hinweg einen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Sie ist dadurch, ökonomisch gesehen, zu einem Wachstumsland geworden. Die Türkei ist auf dem richtigen Weg. Ich bin nicht gegen das Referendum. Das jetzige System ist einfach zu viel Bürokratie. Politik und damit auch Bürokratie sollte einfach sein. Aber das System ist überlastet. Das Referendum soll es ermöglichen, Entscheidungen schneller zu treffen. Den Vorwurf der „Nazi-Methoden“ kann ich nicht akzeptieren. Jeder Präsident muss auf seine Wortwahl achten. Deutsche und Türken verbindet eine enge Freundschaft. Diese sollte nicht kaputtgemacht werden. Richtig neutral ist die Berichterstattung nicht. Vor allem europäische Medien vergleichen Erdogan mit einem Diktator. Die Verfassungsänderung überlasst er aber dem türkischen Volk. Die EU sollte die Beitrittsverhandlungen nicht stoppen. Man kann die Türkei nicht mit arabischen Länder vergleichen, sie ist zweigeteilt, auch von der Mentalität her. Es gibt eine europäische und eine asiatische Seite. Die Türkei ist unter Erdogan auf dem Weg zu wirtschaftlichem Aufschwung.

Cemile Dincer - Studentin

Meiner Anschauung nach führt Erdogan eine demagogische Innen- und Außenpolitik. Er hetzt die Völker gegeneinander auf und verstößt als parteiergreifender Präsident gegen die türkische Verfassung. Er missachtet die Grundrechte der Menschen, darunter auch die Meinungs-, Presse- sowie Versammlungsfreiheit. Viele oppositionelle Kräfte, die seiner Politik nicht zustimmen und gegen seine Regierungsform ankommen, werden als Terroristen abgestempelt und verhaftet. Mit dem Präsidialsystem würde man Erdogan mehr Macht gewähren, welches zu einer Ein-Mann-Diktatur führen würde. Damit wäre auch die Gewaltenteilung, die Grund- und Freiheitsrechte schützen soll, aufgehoben. Aus diesen Gründen ist diese Verfassung, gleichgültig wer an der Macht ist, antidemokratisch. Die EU, deren Beziehung zur Türkei sowieso einen Tiefpunkt erreicht hat, sollte die Beitrittsverhandlungen stoppen. Denn Erdogans Haltungen entsprechen den europäischen Werten einer Demokratie und Freiheit nicht. Die Türkei ist unter Erdogans Regierung auf dem direkten Weg zu einer Autokratie. Seine einseitige Politik fördert den Terrorismus, lässt die Völker im Landesinneren spalten und alle Andersdenkenden unterdrücken.