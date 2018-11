Rekordsommer und goldener Herbst: Dickes Plus bei Solarstrom-Produktion

Indian Summer in Offenbach. Das Wetter-Phänomen, das eigentlich in Nordamerika vorkommt und begleitet wird von einem strahlend blauen Himmel, warmer Witterung und einer besonders intensiven Blattverfärbung in den Laub- und Mischwäldern, sorgt nicht nur für einen spektakulären Blick.

Offenbach - „Atomkraft, nein danke!“ war gestern. „Sonnenenergie, ja sicher!“ heißt der neueste Trend. Photovoltaik-Anlagen werden auch bei privaten Hausbesitzern immer beliebter. Und in diesem Jahr lohnen sich die Solarzellen besonders, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Von Steffen Müller

Rekordsommer und goldener Herbst bescheren überdurchschnittlich viel Ökostrom. 1537 Stunden pro Jahr scheint in Offenbach im Schnitt die Sonne. Doch schon 2017 lag mit 1735 Sonnenstunden weit über dem jährlichen Mittel. Und 2018 wird den Schnitt nochmals noch oben treiben. Die Messstation des Deutschen Wetterdienstes im Wetterpark zeigt für den bisherigen Jahresverlauf 2066 Stunden an – und das erst Mitte November.

Diese Zahlen erfreuen nicht nur Naturfreunde, die viel Zeit draußen verbringen können, sondern auch die Besitzer von Solaranlagen. Denn die Rechnung ist simpel: Je mehr die Sonne scheint, umso mehr Ökostrom wird erzeugt. Dabei ist es unerheblich, ob wie im Sommer regelmäßig die 30-Grad-Marke geknackt wird, oder die Temperaturen einstellig sind.

Wie hoch der Anteil an Solarenergie am gesamten Offenbacher Stromnetz ist, kann die Energieversorgung Offenbach (EVO) sagen. 1435 Photovoltaik-Anlagen sind an das Netz angeschlossen, das neben Offenbach noch Dietzenbach, Seligenstadt, Mainhausen und Rodgau umfasst. Anhand einer Referenzanlage wird die Leistung für 2018 ermittelt.

Genaue Zahlen gibt es zwar erst zum Jahresabschluss. Doch auch die bisherigen Daten geben bereits Aufschluss, wie erfolgreich 2018 war. Zwischen Januar und August wurde 2,9 Prozent mehr Solarstrom erzeugt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Das sind 63.226 Kilowattstunden mehr als 2017“, berichtet EVO-Pressesprecher Martin Ochs. Insgesamt wurden bis August 2,22 Millionen Kilowattstunden (kWh) von Solaranlagen produziert.

Dabei ging es 2018 schleppend los. „Bis Juni gab es ein Defizit von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Ochs. Das lag vor allem an den sehr sonnenarmen Monaten Januar und März. Dafür hat der Juli die Bilanz extrem nach oben getrieben: Hier wurden 20 Prozent mehr als im gleichen Monat 2017 produziert.

+ Auch die Betreiber der Solaranlage auf dem Schneckenberg freuen sich. Durch die vielen Sonnenstunden wird mehr Ökostrom als üblich produziert. © Georg So verwundert es nicht, dass die Mitte Juni in Betrieb genommene Solaranlage auf dem Dach der Offenbach-Post am 1. Juli ihren produktivsten Tag mit 639 Kilowattstunden hatte. Obwohl erst seit gut fünf Monaten ans Netz angeschlossen, hat die Photovoltaik-Anlage auf unserem Verlagsgelände an der Waldstraße die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Experten prognostizierten für 2018 eine Stromproduktion von 85.528 kWh. Doch schon Anfang November zeigt der Zähler 92.250 kWh.

Auch die Anlage auf dem Gelände des Stadtservice der Stadtwerke Offenbach an der Daimlerstraße hat ihren Jahresdurchschnitt schon längst erreicht. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt sieben Prozent mehr erzeugt als 2017“, sagt ESO-Sprecherin Sigrid Aldehoff. In Zahlen heißt das: 2017 wurden 24.587 kWh erwirtschaftet, für 2018 waren es bis Anfang November 26.472 kWh. „Wir gehen davon aus, dass wir zum Ende des Jahres ein Plus von zehn Prozent haben werden“, rechnet Aldehoff vor.

Doch für wen und ab wann lohnt sich eine Solaranlage? EVO-Sprecher Martin Ochs klärt auf. „Es lohnt sich vor allem für Haushalte, die autonom werden wollen und von dem erzeugten Strom auch viel selbst verbrauchen.“ Daher gehe auch der Trend in die Richtung, dass die Energie durch die Photovoltaik-Anlagen ins eigene Stromnetz fließt und nicht ins öffentliche eingespeist wird. Denn je länger ein Haushalt seinen Ökostrom ans EVO-Netz abgibt, umso weniger Geld bekommt er für die Einspeisung.

Wann sich die Investition in eine Solaranlage amortisiert, lässt sich pauschal nicht sagen. Auf ihrer Homepage rechnet die EVO aber vor, dass eine vierköpfige Familie nach 25 Jahren etwa 13.500 Euro sparen könnte. Darin eingerechnet sind die 6000 Euro Investitionskosten in die Anlage (ohne Stromspeicher). Kalkuliert wird, dass die Familie in den 25 Jahren 12.000 Euro durch die Eigennutzung des Stroms spart, sowie 7500 Euro durch die Einnahmen durch die Einspeisung ins Stromnetz erhält.