Rekordverdächtige Müllhalde in Offenbach

So wie hier sieht es inzwischen oft in den Grünanlagen der Stadt aus.

Offenbach - Wegen Zweckentfremdung überquellende Papierkörbe oder nebenan deponierte Abfalltüten gehören fast schon zum alltäglichen Bild in Offenbachs Grünanlagen.

Der samstägliche Anblick neben der Bank am kleinen Hainbach-Weiher seitlich des Spessartrings rührt aber von einer rekordverdächtigen Sauerei her. Unbekannte Zeitgenossen haben dort in großen Mengen von Discounter-Einkäufen stammendes Verpackungsmaterial deponiert. Für den Stadtdienstleister ESO ist dies noch keine häufig auffällige Stelle. Ein „Mülldetektiv“ soll nun versuchen, etwas über die Herkunft herauszufinden. (tk)