Engpass an der Bahnunterführung in Bieber

Offenbach - Der ESO beginnt am nächsten Montag, 10. April, mit Reparaturarbeiten an der Bahnunterführung in Bieber, am sogenannten Bieberer Schlupf. Deshalb ist dort mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Arbeiten, die voraussichtlich vier Tage dauern, sind notwendig, weil die Fahrbahnheizung entlang der Bahnunterführung an einzelnen Stellen überprüft und repariert werden muss. In Höhe der Kreuzung Seligenstädter Straße und Bremer Straße entfällt die Fahrspur in Richtung Bieber-Waldhof für die Dauer der Arbeiten komplett. Der Verkehr wird mithilfe von Baustellenampeln wechselseitig über die entgegengesetzte Fahrspur geleitet.

Weil die Busse der Linie 101 nicht wie gewohnt von der Bremer Straße nach rechts in die Bahnunterführung abbiegen können, zweigen sie nach der Haltestelle „Geschwister-Scholl-Schule“ links ab und fahren in einem Bogen über Hamburger Straße, Lessingstraße und Aschaffenburger Straße zur Bahnunterführung in der Seligenstädter Straße. Die Haltestellen „Oberhofstraße“ und „Bremer Straße“ entfallen. Ersatzweise werden die Haltestellen „Grazer Straße“, „Am Rebstock“ und „Ostendstraße“ in der Ortsdurchfahrt angesteuert. (mad)

