Sonntags gibt’s keine Knöllchen

So rigoros wie auf diesem Archivfoto, wo im Zuge des sonntäglichen Flohmarkts am Ring-Center abgeschleppt wurde, kann die Stadtpolizei aus Personalmangel an Wochenenden normalerweise nicht vorgehen.

Offenbach - Es ist kein Offenbacher Alleinstellungsmerkmal: Wer am Wochenende falsch parkt, hat in ganz Hessen gute Chancen, ungeschoren davon zu kommen. Denn Knöllchen werden in der Regel von Mitarbeitern der Kommunen verteilt - und deren Arbeitszeiten sind begrenzt. Von Christian Rupp

Der Platz hinter dem Rathaus in Offenbach ist belebt. Eine Gruppe älterer Männer steht um das in den Boden eingelassene Schachspiel und kommentiert die laufende Partie. Auf den Bänken lauern Jugendliche auf irgendeine Form der Ablenkung an diesem Sonntagnachmittag. Eine der Kneipen hat die Tür weit geöffnet, davor steht ein gutes Dutzend Autos. Dass ein Schild am Beginn der Fußgängerzone dies eigentlich verbietet, scheint kaum jemanden zu interessieren.

„Na und? Stört doch keinen“, faucht einer der jüngeren Männer, der seinen Namen nicht nennen will. „Gibt doch eh kein Ticket.“ Sein Tonfall lässt die Deutung offen, ob ihm eines der umstehenden Autos gehört. Tatsächlich hängt an keiner der Windschutzscheiben der dicken SUVs ein Knöllchen. Offenbach ist nur exemplarisch. Ob Verkehrsüberwachung, Städtische Verkehrspolizei oder Kommunalpolizei: Die Aufgabe, Parksünder aufspüren und ihnen Knöllchen an die Windschutzscheibe heften, ist kaum irgendwo ein Job für rund um die Uhr, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Falschparker bleiben also nachts und am Wochenende meist ungeschoren.

Zuständig für die Ahndung solcher Verkehrsverstöße ist in Offenbach die Stadtpolizei, die von der Verkehrsüberwachung unterstützt wird. Doch diese arbeitet nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Peter Weigand lediglich montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr. Die Stadtpolizei ist immerhin montags bis samstags von 6.30 Uhr bis Mitternacht im Dienst. Und dann? „Dann übernimmt die Landespolizei“, sagt Weigand, „denn Schichtdienst können wir uns nicht leisten“.

Ähnliches Bild auch in anderen Kommunen

Da ist Offenbach keine Ausnahme. In Darmstadt ist die Kommunalpolizei nach Angaben eines Sprechers lediglich montags bis freitags von 6 bis 24 Uhr im Dienst. Die gleichen Dienstzeiten haben auch die Ordnungspolizisten der Kasseler Verkehrsüberwachung, sie sind aber zusätzlich noch samstags von 10 bis 24 Uhr unterwegs. In der Landeshauptstadt Wiesbaden kontrolliert die Verkehrsüberwachung montags bis freitags zwischen 6.30 Uhr und 23 Uhr. Und selbst im großen Frankfurt ist die Städtische Verkehrspolizei unter der Woche nur von 7 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr im Einsatz.

Außerhalb dieser Zeiten ahnden zwar die Beamten der „normalen“ Landespolizei Ordnungswidrigkeiten im Verkehr – aber „nur wenn wir Zeit haben“, räumt ein Sprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums ein. Auch in Offenbach hat die reguläre Polizei anderes zu tun, als intensiv Falschparker zu verfolgen, die niemanden gefährden oder behindern.

Faktisch sind die Fallzahlen derart gering, dass sie in keiner Statistik der Behörde auftauchen. Das Innenministerium in Wiesbaden reagierte erst gar nicht auf eine entsprechende Anfrage. „Die originäre Zuständigkeit liegt bei der Stadt. Basta“, sagt der Frankfurter Polizeisprecher. „Grundsätzlich greifen wir ein, das ist aber nicht unsere Schwerpunktaufgabe“, bestätigt sein Kollege aus Offenbach. Aus einem der hessischen Polizeipräsidien heißt es hinter vorgehaltener Hand gar, die Landespolizei könne nicht dafür geradestehen, wenn die Städte zu wenig eigene Mitarbeiter einstellten.

Und die Falschparker am Wochenende? Bleiben sie in der Regel ungestraft? „Grundsätzlich ja – es sei denn, es beschwert sich jemand konkret“, sagt der Frankfurter Polizeisprecher. Sein Offenbacher Kollege formuliert: „Ja – es sei denn, dass der Nachbar sagt, den zeig’ ich an.“ (dpa)