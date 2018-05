Rivalen am Main werden im Museum verkuppelt

Offenbach - Zusammen mit seiner Kollegin Sitha Reis will der Künstler Lukas Sünder dafür sorgen, dass Offenbacher und Frankfurter sich verlieben – trotz Reibereien und Rivalität zwischen beiden Städten.

Mit ihrer Installation #widerpartner sind sie Teil der neuen Dauerausstellung „Networks“ im Museum für Kommunikation (MfK). Im Interview mit Lena Jochum spricht der 28-Jährige über sein Kunstprojekt.

Herr Sünder, Sie kommen ursprünglich nicht aus Offenbach, sind für Ihr Studium an der HfG hergezogen. Wo fällt Ihnen die Rivalität zwischen Ihrer Wahlheimat und Frankfurt am meisten auf?

Ich bin aufgewachsen in Bruchköbel, dort sympathisiert man eher mit Frankfurt. Auch vom Land aus hat man Offenbach schlechtgeredet. Als ich dann als Student herkam, lernte ich erstmals den Spott gegenüber Frankfurt kennen. So etwas stärkt die Identifizierung mit der Stadt, in welche man gezogen ist. Daher gefiel mir das Lästern über Frankfurt gleich gut, und ich mag es bis heute.

Die Feindschaft zwischen Offenbach und Frankfurt steht im Zentrum Ihres Kunstprojekts #widerpartner. Welches Ziel verfolgen Sie damit?

Ich finde es wichtig, dass diese Rivalität erhalten bleibt, denn sie schafft im Gegenzug eine kreative Annäherung. Mit meinem Projekt möchte ich das Angebot machen, die gegenseitige Ablehnung als Gemeinsamkeit zu verstehen. Das Projekt ist, ganz ernst gemeint, eine Möglichkeit, neue Menschen und vielleicht neue Lieben kennenzulernen. Außerdem ist es eine humorvolle Würdigung der plakativen Feindschaft beider Städte und der Freundschaften, die sich dahinter befinden.

Trotz immerwährender Kabbeleien wollen Sie die Rivalen also auch in Liebesdingen zusammenbringen. Wie genau soll das funktionieren?

Die Besucher meiner Installation können sich auf verschiedene Arten „verkuppeln“ bzw. miteinander kommunizieren. Zum einen können im MfK Gesuche auf Handzetteln aufgehängt werden. Hier kann man seine Vorstellungen sowie Vorzüge notieren und Kontaktdaten hinterlassen. Dann gibt es kostenlose Postkarten, die dazu animieren, seinem größten Feind eine Liebesbotschaft oder zumindest eine nette Nachricht zu senden. Die Postkarten wurden eigens für die Ausstellung gestaltet und zeigen das Offenbacher Original Streichholz-Karlchen und sein Frankfurter Pendant Frau Rauscher aus der Klappergasse. Die Beiden sind als Spielzeugfiguren-Armee zu sehen, dann kommt es jedoch auch zum Date zwischen ihnen. Die dritte Möglichkeit ist, den Hashtag #widerpartner auf Instagram oder Twitter zu nutzen, um sich online zu präsentieren. Die Internetseite widerpartner.de sammelt diese Einträge. Natürlich bietet sich ein Museum auch als Treffpunkt für ein Date an. Das MfK fördert diese Annäherungen mit 2-für-1-Aktionen, bei denen jeder Offenbacher einen Frankfurter kostenlos mitbringen darf und umgekehrt.

Schon 2015 stellten Sie auf die Stadtgrenze eine „Hasenkuppel“, in der es zur Begegnung zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Städte am Main kommen sollte. Was fasziniert Sie an dem Thema Städtefeindschaft so sehr, dass Sie gleich zum zweiten Mal ein entsprechendes Kunstprojekt auf die Beine stellen?

Die Thematik scheint bei den Leuten einen besonderen Nerv zu treffen. Jeder, den man auf diese Feindschaft anspricht, hat seine eigene Meinung, kann Geschichten und Witze erzählen. Die Menschen verstehen sofort die Aktualität und Originalität des Projekts und haben Spaß daran, sich einzubringen. Das ist ein hoher Wert in der Kunst und deshalb war für uns klar, dass wir das Projekt ausbauen und fortführen.

Inwiefern können Offenbach und Frankfurt von einer stärkeren Vernetzung der Bewohnerinnen und Bewohner profitieren?

Utopisch gedacht, könnte der Abbau von emotionalen Blockaden zwischen den Städten zum realpolitischen Abbau von Grenzen – wie etwa den unterschiedlichen Tarifgebieten des Öffentlichen Personennahverkehrs – führen. Außerdem täten Frankfurt und Offenbach gut daran, Allianzen gegen gemeinsame Feinde zu bilden, wie zum Beispiel die Gentrifizierung, die in beiden Städten wuchert und den Einwohnern schadet.

Was wäre für Sie das schönste Ergebnis Ihrer Arbeit für die Annäherung von Offenbach und Frankfurt?

Ein Widerpartner-Baby!

Infos unter mfk-frankfurt.de/networks/