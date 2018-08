RMV-Hammer: S1 bis S8 fahren nun alle in der Nacht

Frankfurt - Das wird viele Pendler und Nachtaktive freuen: Nach dem Ende der Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels wird nun der Nachtverkehr ausgeweitet.

Von der Nacht zu Samstag an fahren die S-Bahn-Linien S1 bis S5 und S8 an den Wochenenden auch nachts jede Stunde durch den Tunnel, Frankfurt und die Region, teilte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) am Freitag mit. Zudem kommen Nachtfahrten auf der S2 nach Niedernhausen und Dietzenbach neu hinzu, sowie auf der S3 zwischen Darmstadt und Bad Soden, der Linie S4 zwischen Kronberg und Langen, der S5 zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Süd sowie der S6 zwischen Bad Vilbel und Friedberg. Zuletzt hatten sich vor allem zu Hause gebliebene Frankfurter und Pendler in Geduld üben müssen.

Ehe das neue elektronische Stellwerk nach dreijähriger Bauzeit in Betrieb genommen werden konnte, war der Tunnel durch die Frankfurter Innenstadt während der hessischen Sommerferien noch einmal für sechs Wochen gesperrt. In dieser Zeit waren nach RMV-Angaben mehr als 100 Arbeiter rund um die Uhr im Einsatz, um 620 Tonnen altes Material aus dem Tunnel zu entfernen. (dpa)

