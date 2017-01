Ruhiger Jahreswechsel für Offenbacher Feuerwehr

Nur zehn Einsätze bis 1 Uhr

Offenbach - Die Offenbacher Feuerwehr kann am Neujahrstag auf eine normale Silvesternacht zurückblicken. Die Kräfte waren in der Nacht zehn Mal im Einsatz.

Zwei kleinere Brände auf Balkonen, vier Kleinbrände sowie zwei Fehlalarme und zwei Einsätze zur Öffnung einer Wohnungstüre sind die Bilanz der Offenbacher Feuerwehr bis etwa 1 Uhr in der Silvesternacht - besondere Vorfälle sind bisher also nicht bekannt. Auch für den Rettungsdienst war es eine "normale Silvesternacht", hieß es in einer Mitteilung. Ein Patient musste versorgt werden, der nach der Explosion eines Feuerwerks eine Handverletzung erlitt. (dani)

