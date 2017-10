BIR-Mitglieder sind von Stadt enttäuscht: „Fehlende Wertschätzung“

Rumpenheim - Es grummelt in Rumpenheim. Genauer: Bei der lokalen Bürgerinitiative. Grund sind keine internen Zwistigkeiten. Es ist vielmehr ein Groll auf die Stadt und ihre Tochtergesellschaften. Heißt: Die BIR soll für ihr Domizil künftig Miete zahlen. Von Martin Kuhn

Einige Mitglieder vermissen da eine Wertschätzung der jahrzehntelangen Arbeit. Derweil strebt die Initiative den Status der Gemeinnützigkeit an. Dazu trafen sich die Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung – im Domizil Landgraf-Friedrich-Straße 1, wo die BIR das Parterre nutzt. Eine neue Satzung soll den Weg zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit eröffnen. Die neue Satzung wurde nach eingehender Diskussion einstimmig verabschiedet. „Die BIR kann nun als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht eingetragen und vom Finanzamt anerkannt werden“, resümiert Vorsitzender Bruno Persichilli den Abend.

In einer Presse-Mitteilung schildert er ganz sachlich die Hintergründe des Streits mit der Stadt. Einigen Rumpenheimern ist das zu wenig, sie fordern etwas mehr Verve. Eine Gesprächsrunde mit dem Magistrat in der Sache steht allerdings noch aus. Es dürfte eine spannende Runde werden – auch in der (politischen) Konstellation: Im Magistrat sitzt mit Peter Schneider (Grüne) ein ehemaliger Vorsitzender der BIR. Der jetzige, Bruno Persichilli, wirkte jahrelang für die SPD im Stadtparlament. Und in der Geschäftsführung des Vermieters, der Baugesellschaft Offenbach, folgte mit Annette Schroeder-Rupp die ehemalige Fraktionschefin der Freien Wähler auf Winfried Männche (CDU)...

Die Entwicklung aus Sicht der BIR listet Persichilli auf: Die Stadt habe das Haus in der Landgraf-Friedrich-Straße, in dem die Initiative seit 2010 residiert, an die GBO verkauft mit der Maßgabe, dass die BIR in den Räumen verbleiben darf. Seit Bezug zahlen die Rumpenheimer nur ein geringes Nutzungsentgelt, „da man die Eigenleistung der BIR bei der Renovierung der Räume in Rechnung stellte“. Nachdem die Räume im Obergeschoss frei geworden waren, hätten Peter Schneider und Winfried Männche im vergangenen Herbst die Idee unterbreitet, das gesamte Haus zum Zentrum für Rumpenheimer Vereine auszubauen. Erster Interessent für die freien Räume seien die Organisatoren der Rumpenheimer Kunsttage gewesen.

Persichilli weiter: „In der Folge gab es mehrere Gesprächsrunden mit der GBO, um neue Mietverträge mit den zwei Parteien zu schließen. Die Baugesellschaft besteht auf der neuen Forderung, da sie nicht unerheblich mit neuen Investitionen den Sanierungsstau des Gebäudes angehen wird.“ Die Rede ist von gut 70.000 Euro. Fällig werden demnach ein Mietzins und die anfallenden Nebenkosten. Für die BIR entstehe ein „großes Problem“, heißt es. „Es wird ab Januar eine beträchtliche monatliche Belastung.“ Es ist fraglich, ob man das stemmen kann: „Die Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge und die Spendenzusagen erreichen nicht ganz die Höhe der Mietforderung und der Nebenkosten “, sagt Persichilli, der zudem ein düsteres Zukunftsbild zeichnet: „Es bleiben keine Mittel, um die eigentliche Arbeit der BIR zu tragen.“

Die lässt sich immer wieder dokumentieren seit dem Tag der Gründung im Jahr 1973. Der erste Vorstand um Willi Heberer verhinderte seinerzeit Pläne der Stadt, das im Zweiten Weltkrieg beschädigte und anschließend durch Vernachlässigung verfallende Schloss abzureißen und durch Hochhäuser zu ersetzen. Eine der jüngsten Aktionen: Die BIR unterstützt die Stadt mit dem Ziehen von Schösslingen bei der Pflege des Schlossparks.

Damit diese Arbeit fortgesetzt werden kann, hofft der aktuelle Vorstand, „dass sich weitere Sponsoren finden oder einige Mitglieder bereit sind, ihren Beitrag freiwillig zu erhöhen“. Eventuell muss auch der Mitgliedsbeitrag erhöht werden. Daher waren die meisten Teilnehmer der außerordentlichen Mitgliederversammlung enttäuscht „über die geringe Hilfestellung durch die Stadt“. Man vermisse die Wertschätzung der jahrzehntelangen Arbeit der BIR für den Stadtteil. „Dies passe nicht – so die übereinstimmende Meinung der Anwesenden – zur Absicht der Verantwortlichen, die Stadtteile stärken zu wollen“, berichtet Persichilli.