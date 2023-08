„Eine unglaublich brutale Zeit“: Offenbacher Lungenarzt über Corona und Lungenkrebs

Von: Philipp Keßler

Dr. André Althoff ist Chefarzt der Pneumologie am Offenbacher Sana-Klinikum. Seine 2018 gegründete Abteilung behandelt die meisten Fällen von Lungenkrebs in Hessen. © KESSLER

Dr. André Althoff, Leiter der Pneumologie am Sana-Klinikum Offenbach, spricht über die Bilanz der Corona-Pandemie und den neuen Status als Lungenkrebszentrum.

Offenbach – Seine Abteilung gründete im April 2020 eine der ersten Post-Covid-Ambulanzen in Deutschland: Dr. André Althoff ist Leiter der Pneumologie am Sana-Klinikum Offenbach. Heute, mehr als drei Jahre danach, zieht er im Interview eine Bilanz der Corona-Pandemie am größten Krankenhaus in Offenbach, spricht über aktuelle Entwicklungen in der Lungenheilkunde und die Frage, wie er es geschafft hat, das Sana-Klinikum binnen weniger Jahre zum Lungenkrebszentrum zu machen.

Herr Dr. Althoff, wie kamen Sie damals dazu, bereits kurz nach den ersten Fällen in Deutschland eine Post-Covid-Ambulanz zu gründen?

Ich weiß noch genau, dass wir den ersten Patienten am 15. März bekommen haben. Gerade in der Anfangsphase sind sehr viele Menschen an diesem jungen und noch aggressiven Virus gestorben, es gab noch keine Impfung. Wir haben schnell gesehen, dass es viele Patienten gibt, die infolge der Infektion erhebliche Strukturveränderungen an der Lunge hatten, sodass schnell klar war, dass die Behandlung nicht dann endet, wenn wir den Patienten aus dem Krankenhaus entlassen haben. Aber gerade in der Anfangsphase der Pandemie war es schwierig, eine Nachsorge zu finden. Wir hatten durch die stationäre Begleitung schon erste Erfahrungswerte und haben unsere ambulanten Möglichkeiten – zu unserer Abteilung gehören auch zwei Facharztsitze – genutzt, um eine Ambulanz zu gründen.

Woher kamen die Patienten?

Wir hatten einzelne Patienten, die aus Köln oder Nürnberg zu uns kamen, aber das Gros kam aus einem Umkreis von 80 Kilometern.

Inwiefern hatten Sie die Ressourcen, um auch diese Patienten zu behandeln?

Das war weniger ein Problem, denn als es Anfang 2020 losging, ist die Krankenhausstruktur ja völlig umgewandelt worden: Alle Eingriffe, die kein Notfall waren, wurden eingestellt, es gab also ganze Abteilungen, die ab diesem Moment nichts mehr zu tun hatten. Unsere Abteilung ist derweil von 20 auf über 100 Betten angewachsen, wo wir Unterstützung von Ärzten und Pflegern aus allen möglichen anderen Abteilungen bekommen haben.

Wie gut hat das geklappt?

Das hat erstaunlich gut geklappt. Es gab ein enges Zusammenrücken, auch wenn der eine oder andere am Anfang Berührungsängste hatte, weil Lungenheilkunde nicht sein Fachgebiet ist, aber am Ende sind es alles Ärzte, zumal wir als Spezialisten natürlich die fachliche Betreuung übernommen haben.

Ist das eine Lehre aus der Pandemie, dass unser Gesundheitssystem auch mit Extremsituationen umgehen kann?

Durch das starke Zusammenrücken hat es funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt genauso noch einmal funktionieren würde, weil viel Kraft im Personal verloren gegangen ist, da ja eine Welle auf die andere folgte. Wir haben in der gesamten Pandemie erlebt, dass Mitarbeiter den Beruf verlassen haben. Das kannten wir so nicht, denn bislang war es so, dass die Fluktuation innerhalb der Branche zwischen verschiedenen Arbeitgebern stattfand, sodass im Topf immer eine ähnliche Zahl an Menschen war. In der Pandemie haben wir jetzt erlebt, dass viele Menschen nicht mehr kommen, weil sie sagen, sie wollen diesen Beruf nicht mehr machen, sie wechseln die Branche.

Kommen diese Menschen jetzt, wo die Pandemie für beendet erklärt wurde, zurück?

Nein, die sind weg. Es gab in den ersten beiden Jahren der Pandemie viele emotionale Probleme: Betretungsverbote von Krankenhäusern, Besuchsverbote von Patienten, Menschen, die in Isolation alleine verstorben sind und anschließend in luftdicht verschlossenen Säcken verpackt werden mussten, die nie mehr geöffnet werden durften, sowie überhaupt die große Zahl an Toten. Darauf wird man in der Ausbildung zu einem ärztlichen oder pflegerischen Beruf schlicht nicht vorbereitet. Es war eine unglaublich brutale Zeit.

Kommen nun andere Personen in den Beruf, weil die Pandemie die Medizin in den Fokus gerückt hat?

Das kann ich nicht sagen. Im ärztlichen Beruf wird es zunehmend schwerer, Nachwuchs zu finden. Das ist aus meiner Sicht keine Folge von Covid, sondern eher eine gesellschaftliche Entwicklung. Der Arztberuf scheint nicht mehr so attraktiv zu sein, wobei wir heute – ich bin jetzt seit 25 Jahren im Beruf – Arbeitsbedingungen haben, von denen man früher nur träumen konnte. Das sollte man nicht glorifizieren, aber die Work-Life-Balance ist in unserem Beruf angekommen, da man sein Pensum in der Regel in der Arbeitszeit auch schafft. Im pflegerischen Bereich haben wir nur deshalb keinen Mangel, weil es immer wieder Initiativen großer Konzerne gibt, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Zum Jahreswechsel 2022/2023 haben Sie die Post-Covid-Ambulanz wieder geschlossen, auch wenn es das Virus und damit auch die negativen Folgen einer Infektion weiterhin gibt, warum?

Es stimmt, dass es das noch gibt, aber eben nur noch vereinzelt und nicht mehr in der Masse. Das liegt daran, dass das Virus sich verändert hat, also schwächer geworden ist, und es liegt am Impfstatus der Gesellschaft. Mit den Impfungen fing es an, dass die Zahl schwerer Erkrankungen nachgelassen hat, sodass es zuletzt so war, dass wir nahezu keine Patienten mehr mit fortbestehenden Lungenveränderungen infolge einer Infektion gesehen haben, während wir am Anfang Patienten ein Jahr oder noch länger nach der Infektion noch behandelt haben.

Inwiefern sind denn Long-Covid-Symptome überhaupt auf eine Corona-Infektion zurückzuführen?

Das ist im Einzelfall schwierig zu sagen, aber man kennt inzwischen Kaskaden im menschlichen Körper, die durch dieses Virus angestoßen werden, was dann zu diversen Symptomen führt. Insofern sind viele Dinge schon nachvollziehbar, etwa Geschmacksstörungen, Lungenveränderungen oder Blutgerinnseln oder auch Herzprobleme bei jungen Frauen. Im Laufe der Zeit kamen dann viele Menschen mit Erschöpfungszuständen zu uns in die Ambulanz, wo ich sagen muss, dass das für mich als Lungenfacharzt, also als am Körper tätiger Arzt nur schwer greifbar ist. Das war auch der Grund für uns, die Ambulanz wieder zu schließen, weil diese Patienten vor allem einer psychosomatischen Betreuung bedürfen, die wir mit unserer Abteilung, die sich mit messbaren körperlichen Veränderungen beschäftigt, schlicht und ergreifend nicht leisten können.

Sind Long- und Post-Covid noch ein Problem?

Für den einzelnen Betroffenen sicherlich, gesamtgesellschaftlich glaube ich das aber nicht. Ich habe in der Ambulanz aus den Wellen eins bis drei viele junge, leistungsbereite, vormals gesunde Menschen aus teilweise auch körperlich anspruchsvollen Berufen gesehen, die schlicht nicht mehr in der Lage waren, sich zu belasten. Wenn der Zustand dieser Leute so schlecht geblieben wäre, hätten wir mit Sicherheit als Gesellschaft Probleme bekommen. Ich glaube, hiervor hatte auch die Politik Angst, also dass wir als Gesellschaft nicht mehr lebensfähig sind. Da hatten sicherlich die Lockdowns auch ihre Berechtigung, um das Virus einzudämmen und die kritische Infrastruktur vor dem Zusammenbrechen zu bewahren. Das hat sich glücklicherweise durch die Impfungen und das Virus so nicht bestätigt.

Also ist Corona im Alltag für Sie kein Thema mehr?

Nein, überhaupt nicht. Was uns weiter begleitet, ist die ständige Anpassung an die aktuelle Situation, die wir in der Pandemie gelernt und die sehr gut funktioniert hat.

Neben dieser Tatsache: Was ist eine Lehre für Sie aus der Pandemie?

Wir sollten uns als Menschheit nie zu sicher sein. Seit ich Arzt bin, haben wir mehrere Viruspandemien gehabt – es gab SARS, es gab MERS –, an die sich heute keiner mehr erinnert. Wenn aber MERS dieselbe Übertragbarkeit wie Covid gehabt hätte, wäre ein Großteil der Weltbevölkerung ausgestorben. Das war ein richtiger Killer, der sich zum Glück nicht so stark verbreitet hat.

Inwiefern kann man sich auf eine erneute Pandemie vorbereiten?

Ich glaube, das kann man nicht. Weil selbst Masken oder Schutzanzüge zu horten, muss nicht hilfreich sein, weil sie vielleicht gegen das nächste Virus nutzlos sind. Deshalb plädiere ich dafür, anpassungsfähig zu bleiben und nicht panisch zu werden. Panik ist nie ein guter Berater.

Wie sieht Ihr Alltag inzwischen aus?

Ich bin seit August 2018 hier, seitdem gibt es überhaupt erst die Lungenheilkunde in unserem Krankenhaus. Da die Zeit zwischen August 2018 und März 2020 sehr kurz war und wir zudem eine sehr junge Abteilung sind, haben wir uns nach Corona noch einmal etwas anders aufgestellt. Wir bilden die gesamte Lungenheilkunde ab, unser größter Anteil an Patienten sind welche mit Lungenkrebs. In diesem Bereich sind wir auch während der Covid-Phase wahnsinnig gewachsen, sodass wir im Mai 2021 – also mitten in der Pandemie – neben dem Nordwestkrankenhaus in Frankfurt das zweite Lungenkrebszentrum im Rhein-Main-Gebiet geworden sind. Inzwischen sind wir das Lungenkrebszentrum mit den meisten Fällen in Hessen. Das wollen wir weiter ausbauen.

Was tut sich in Sachen Lungenkrebs in der Forschung?

Lungenkrebs ist eine Boom-Krankheit. Über viele Jahrzehnte war diese Krankheit in der Schmuddelecke, die Patienten waren stigmatisiert, weil es hieß, dass sie selbst schuld seien, schließlich hätten sie ja geraucht. Inzwischen wissen wir, dass das nicht so ist. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren unglaublich viele neue Medikamente und Therapieansätze hinzubekommen, die dazu führen, dass die Menschen mit Lungenkrebs die Chance haben, selbst wenn die Krankheit nicht heilbar ist, noch viele Jahre zu leben. Außerdem sind Lungenkrebszentren miteinander vernetzt, um gemeinsam an gewissen Dingen zu arbeiten – so wie das Sana-Klinikum und die Uniklinik in Gießen. Wir arbeiten außerdem an Medikamentenstudien mit, um den Patienten noch moderne Therapien zugutekommen zu lassen. Hier sind wir für die Pharmaindustrie besonders interessant, weil wir mit mehr als einem Lungenkrebsfall pro Arbeitstag im vergangenen Jahr einfach sehr viele Fälle haben und weiterwachsen. Inzwischen sind wir aber intern auch so weit aufgestellt, dass wir erste selbst angestoßene Projekte durchführen können.

Können Sie hier ein Beispiel nennen?

Ein Beispiel ist die sogenannte Liquid Biopsy, also die flüssige Biopsie. Hier wird die DNA des Tumors im Blut gemessen, um dadurch einen Rückschluss auf die Größe des Tumors machen zu können. Das Forschungsprojekt, was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir zielgerichtet nach der DNA eines Tumors eines Patienten schauen, nachdem der Tumor operativ entfernt wurde, sodass wir möglicherweise in Zukunft einen Tumor schon behandeln können, auch wenn wir ihn in der Computertomografie noch gar nicht sehen.

Inwiefern muss sich das Sana-Klinikum vor der geplanten Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sorgen?

Herr Lauterbach arbeitet an einer Reform, bei der er zum Teil von den Länderchefs schon überholt worden ist. Konkret geht es darum, dass Krankenhäuser gewisse Leistungen nur noch erbringen dürfen, wenn sie eine gewisse apparative und personelle Ausstattung haben. Das wird zu einer erheblichen Bereinigung des Krankenhausmarktes führen, weil Häuser nicht überlebensfähig sind, wenn sie die Leistungen nicht mehr bezahlt bekommen. Bei einem Maximalversorger wie dem Sana-Klinikum könnte es zwar sein, dass einzelne Abteilungen herausfallen, das Überleben an sich wird aber nicht gefährdet sein. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass es Zentren gibt, die spezialisierte Leistungen anbieten und es wird andere Häuser geben, die eine Grund- und Regelversorgung gewährleisten.

Das Gespräch führte Philipp Keßler.

