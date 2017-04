ESO saniert am langen Wochenende Knotenpunkt

Offenbach - Ein stark befahrener Knoten wird saniert: die Kreuzung Untere Grenzstraße/Mühlheimer Straße. Um den Berufsverkehr nicht auszubremsen, hat der Stadtdienstleister die Arbeiten für das lange Wochenende mit dem Maifeiertag angesetzt.

Zudem sind die ESO-Straßenbauer nachts aktiv. Ohne Komplikationen geht’s aber nicht: Einzelne Fahrbeziehungen sind zeitweise komplett gesperrt. Die Buslinie 106 wird bereits ab Freitag, 28. April, umgeleitet. „Wir wollen drei Lkw-freie Tage nutzen, um die Fahrbahnen so schnell und störungsfrei wie möglich zu reparieren“, erklärt Thomas Möller, Leiter der Straßenunterhaltung beim ESO. Das Arbeiten während der Nacht sei gerade in so stark frequentierten Straßen effektiv. Allerdings lässt sich das in einer Stadt aufgrund der Lärmbelastung nur mit einer Ausnahmegenehmigung umsetzen. Die liegt nun vor.

Und das steht an: In der Kreuzung werden auf einer Fläche von gut 1200m² beide Linksabbiegespuren von der Unteren Grenzstraße stadteinwärts und von der Mühl-heimer Straße Richtung Ostbahnhof mit einer neuen Deckschicht versehen. Gearbeitet wird mit zwei Teams: Eines bricht auf und fräst, das andere übernimmt den Wiedereinbau. Achtung: Dabei werden beide Abbiegebeziehungen temporär komplett gesperrt. „Der Verkehr wird örtlich umgeleitet“, heißt es. Bedeutet: Am besten weiträumig umfahren...

An dem Knotenpunkt treffen die vierspurige Ost-West- Tangente aus Mühlheim sowie die ebenfalls vierspurige Ring-Umfahrung von der A661 zusammen. Aufgrund der komplexen Lage wurde die Sanierung der Fahrbahnoberfläche bisher nicht angegangen. „Nun lässt der Zustand der Fahrspuren vor allem stadtauswärts keinen weiteren Aufschub zu“, sagen die Experten. Möglich macht das auch ein Zusatzbudget. Mit diesen Mitteln ist außerdem geplant, die Asphaltdecke in der Mühlheimer Straße zwischen Unterer Grenzstraße und Friedhofsstraße stadtein- und -auswärts zu erneuern. Ein genauer Termin steht nicht fest. „Bis Ende des Jahres“, heißt es lediglich.

Wegen der Bauarbeiten kann die Buslinie 106 von Freitag, 28. April, bis voraussichtlich Montag, 1. Mai, die Haltestellen „Mathildenplatz“ und „Alter Friedhof“ nicht bedienen und fährt daher in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung. (mk)