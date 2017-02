Sanierung des Waldschwimmbads geht voran

Offenbach - Die Sanierung des Waldschwimmbads auf der Rosenhöhe geht voran. Seit gestern werden die Herrenduschen auf Vordermann gebracht, zudem sind die neuen Umkleiden und Duschen für Schulklassen nun in Betrieb. Von Matthias Dahmer

+ Die Sanierung der Herrenduschen hat begonnen. © stm Und: Die Planungen für eine Traglufthalle über dem kleinen Becken konkretisieren sich. Während sich Schüler und Lehrer über mehr Platz zum Umziehen und moderne Duschen freuen können, ist für männliche Badegäste zeitweises Umgewöhnen angesagt. In den nächsten Wochen und Monaten müssen sie die Umkleiden und sanitären Anlagen der Schulen nutzen, so dass es den Vorraum des Wintereingangs zu queren gilt. Matthias Wörner, Vorsitzender des Badbetreibers EOSC, geht davon aus, das die Sanierung der Herren-Duschen mindestens bis zum Beginn der Sommersaison Anfang Mai dauern wird. Nach Entfernung der alten Fliesen in der großen Nasszelle, müssten diese sechs bis acht Wochen trocknen, bevor neue Fliesen gelegt werden könnten. Zugleich, so Wörner weiter, würden im Zuge der Arbeiten rutschemmende Fliesen im Gang zwischen Duschen und Becken verlegt. Wie immer stemmt der EOSC die Arbeiten kostengünstig mit dem eigenen Bad-Team.

Die Renovierung der Herrenduschen und der rutschhemmende Untergrund ist Teil eines Maßnahmenpakets, für das die Politik insgesamt 132.500 Euro bewilligt hat. Dazu gehören auch die neuen Räume für die Schuklassen, deren Herrichtung rund 65 000 Euro gekostet hat. Dass die Umkleiden und Duschen für die Schüler eigen Wochen später als geplant in Betrieb gegangen sind, ist nach Wörners Angaben dem Umstand geschuldet, das die Eingangstüren verspätet geliefert wurden. Um Investitionen, die sich in anderen Höhen bewegen, geht es bei dem Vorhaben, auch das Nichtschwimmerbecken in der Wintersaison mit einer Traglufhalle zu überdachen. So würde die Stadt Offenbach den Anforderungen an das Schulschwimmen gerecht. Derzeit steht Anfängerklassen in den Wintermonaten nur das kleine Becken in der Marienschule zur Verfügung.

Welche Kosten genau auf die Stadt dabei zukämen, steht noch nicht fest. Derzeit prüfe man alle denkbaren Varianten, sagt Sportamtsleiter Manfred Ginder. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass die existierende Halle über dem großen Becken in die Jahre gekommen sei und insbesondere in Sachen Energieeffizienz nicht mehr dem Stand der Technik entspreche. Das bedeutet, in Betracht gezogen werden sowohl zwei getrennte neue Hallen als auch eine „große Lösung“, die sich über beide Becken erstreckt. Zugleich, so Ginder, müssten auch Alternativen, wie etwa feste Konstruktion mit Schiebe-E-Elementen, in die Überlegungen mit einbezogen werden. Wie EOSC-Chef Wörner ausführt, hat ein Gespräch mit einem Fachmann der Bäderbetriebe Frankfurt ergeben, zwei getrennte Tragflufthallen seien die vernünftigste Lösung.

