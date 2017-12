Schaltung richtet sich nach Dämmerungskalender

Offenbach - Sicher haben etliche den gleichen Eindruck, initiativ wird allerdings (vorerst) lediglich der stets streitbare Apotheker Dr. Hans R. Diefenbach. Von Martin Kuhn

Er bemängelt, „dass bei schlechter Witterung unter anderem die Ausfallstraßen sowie leider auch immer wieder Teile der Anwohnerstraßen viel zu spät beleuchtet werden“. Wenn es einen Standardzeitpunkt gebe, müsse der geändert werden. Seine Initiative dürfte ins Leere laufen.

Man darf es an dieser Stelle mal mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl vergleichen: Jeder empfindet es anders. So ist es auch bei Helligkeit. Tatsächlich ist in Offenbach der Wert festgelegt, wann die ungefähr 12.000 Straßenlampen an- beziehungsweise ausgeschaltet werden. Dieser liegt bei 40 Lux (das ist die Beleuchtungsstärke pro Quadratmeter). Festgelegt sind diese 40 Lux von Stadtverwaltung und EVO, die im kommunalen Auftrag die Straßenbeleuchtung in Offenbach plant, betreibt und wartet.

Das An- und Abschalten der Beleuchtung ist computergestützt und erfolgt automatisch, basierend auf einem sogenannten Dämmerungskalender. Heißt: Gestern Nachmittag startete das System um 16.38 Uhr seine Beleuchtungsphase, heute Morgen beendete es sie um 8.02 Uhr. Aber: Wäre es in der Zeit danach bis zum regulären Leuchtbeginn etwa wegen Gewitterwolken finster geworden, hätte das System die gut 12.000 Lampen nicht außerplanmäßig angeschaltet.

So ist das zu wenig, findet Dr. Diefenbach. Bei Dunkelheit steige die Unfallgefahr. Wenn im Rundfunk aufgefordert werde, „beim Fahren frühzeitig (!) das Licht einzuschalten, dann sollte das auch für die Kommunen eine Pflichtübung sein. Eben auch am Straßenrand. Ich denke, der Bürger freut sich“, formuliert er in einem Schreiben.

Für die EVO wäre das jederzeit machbar, es müsste aber beauftragt werden. „Letztlich ist die Frage, wer den Strom bezahlt“, heißt es dazu aus der Andréstraße. Dort wird auch eine manuelle Schaltung – wie in vielen anderen Kommunen – abgelehnt. Denn werde ausschließlich aufgrund subjektiven Empfindens geschaltet, sei davon auszugehen, dass die Beleuchtung entweder zu früh oder zu spät geschaltet werde. „Subjektive Helligkeitsempfinden des Menschen ist kein gutes Kriterium für wirtschaftliches und sicherheitsrelevantes Schalten“, heißt es auf diversen Internet-Seiten.

Infos unter www.evo-ag.de