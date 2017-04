Ehemaliges Altenheim bietet nun Luxus-Appartements

Offenbach - Für hunderte Offenbacher war das Schramm-Stift am Buchrainweg letzte Lebensstation. Doch vor zwei Jahren schloss das in die Jahre gekommene private Altenheim. Drei Unternehmer haben es gekauft, entkernt, saniert. Von Sarah Neder

Luxuriöse Miet- und Eigentumswohnungen sollen dem Baudenkmal nun neues Leben einhauchen. Das Schramm-Stift fällt am 30. April 2015 in einen Dornröschenschlaf; schließt die Rollläden, atmet ein letztes Mal Heizungsluft aus, macht es sich hinter immer dichter werdendem Grün gemütlich. Doch schon ein Jahr später reißen Handwerker das Baudenkmal aus seinem Schlummer, klopfen, schrauben, bohren. Der denkmalgeschützte Riese am Waldrand erwacht.

+ 1913 erbaut, war das Gebäude am Buchrainweg bis 2015 im Besitz der Wilhelm-Schramm-Stiftung. © p Im ehemaligen Altenheim der Stiftung des Offenbacher Lacke-Millionärs Wilhelm Schramm entstehen nahe der Frankfurter Gemarkungsgrenze seither zehn luxuriöse Mietwohnungen. Schöpfer des sogenannten Buchrainparks sind drei Unternehmer aus der Region: Architekt Stefan Seuss und Ingenieur Jürgen Schmitt aus Dreieich sowie Versicherungsmakler Eberhard Theobald aus Offenbach haben das Schramm-Stift kurz nach seiner Schließung gekauft. Der Preis? „Ein höherer siebenstelliger Betrag“, sagt Bauträger Schmitt verhalten. Auch der Vorsitzende des Stiftungs-Kuratoriums, Hessens Sozialminister Stefan Grüttner, verrät keinen genauen Betrag, nur dass er der Institution zu Gute komme. Weil diese aber keine weiteren eigenen Projekte mehr finanziere, werde das Geld in Vorhaben einer anderen Offenbacher Stiftung fließen, kündigt er an.

1913 wurde das Schramm-Stift als Altenheim errichtet, es beherbergte zuletzt 39 Menschen, um die sich etwa 30 Pfleger kümmerten. Vor zwei Jahren musste die Einrichtung zumachen, sie war nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Eine fürs Überleben notwendige Erweiterung scheiterte an der dort vom Land wegen des Fluglärms verhängten Siedlungsbeschränkung. Und Grüttner, der örtliche CDU-Vorsitzende, sieht auch ein Versagen der Stadt, die sich hätte mehr bemühen müssen: Es ärgere ihn noch heute, dass „wegen der Ignoranz“ des damaligen SPD-Sozialdezernenten Felix Schwenke ein großes Stück Offenbacher Geschichte verloren gegangen sei.

So entstehen dort nun Privatwohnungen. Für solche gelten die Fluglärm-Einschränkungen am Buchrainweg nicht. Es wächst ein rechteckiger Neubau mit sechs Eigentumswohnungen, die im Herbst bezugsfertig sein sollen. Die im Juni fertigen Altbauwohnungen sind äußerst luxuriös ausgestattet und verbinden den Charme der Vergangenheit mit moderner Technik: Exakt ausgearbeitete Kreuzbögen, großzügige Bäder mit blank blitzenden Fliesen, Fußbodenheizung unterm Eichendielenboden, Belüftungsanlage, riesige Balkone. Etwa 6,5 Millionen Euro kamen für die Renovierungsarbeiten obendrauf, sagt Eberhard Theobald – der 56-Jährige wird selbst eine Wohnung im sanierten Altbau beziehen.

Wo heute eine 150-Quadratmeter-Wohnung liegt, befanden sich einst mehrere 15 bis 25 Quadratmeter große Zimmer. Theobald erläutert: „Im Erdgeschoss war ein langer Gang, von dem die Zimmer abgingen, Waschstellen waren auf dem Flur.“ Um Platz zu gewinnen, wurden die Wände herausgerissen. Der frühere Speisesaal ist heute ein großflächiges Wohnzimmer mit Erker. An die ursprüngliche Nutzung des Stifts erinnern noch Details, ein nachträglich eingebauter Aufzug etwa, der für Barrierefreiheit sorgte. „Der wird modernisiert“, sagt der 56-jährige Diplom-Ingenieur Schmitt: „Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass die Wohnungen altengerecht sind.“ Im Keller der 1250 Quadratmeter bedeckenden ehemaligen Pflegeeinrichtung verstecken sich noch Relikte der Vergangenheit. Ein Kühlschrank und ein Holzkohleherd, beide aus der vorletzten Jahrhundertwende, sollen als Andenken erhalten bleiben.

Die Vergangenheit ist es auch, die die Käufer überzeugte. Sie glauben, den Schatz vom Buchrainweg gehoben zu haben. „Es hat eine wunderbare Substanz“, schwärmt Schmitt vom Objekt. Dennoch sei eine solche Investition mit Risiko verbunden. So haben Handwerker im Dach bei Bränden verkohlte Balken entdeckt. „So ein Altbau birgt immer Überraschungen“, sagt Schmitt.