„Schickt Verrückte nach Offenbach“

Offenbach - Für die städtische Wirtschaftsförderung war 2018 ein „spannendes und gutes Jahr“. Die Schwerpunkte wurden im Kaiserlei und in der Innenstadt gesetzt, neu im Jahresbericht: der Wochenmarkt als Wirtschaftsfaktor und das Thema Design. Von Matthias Dahmer

„Schickt die Verrückten nach Offenbach“, formuliert Oberbürgermeister Felix Schwenke etwas flapsig aber durchaus treffend, was mit dem „Designpark Offenbach“ angepeilt ist. Bislang existiert das von HfG-Professor Frank Georg Zebner und seinem Design Institute of Technology initiierte Projekt nur virtuell. Doch die Stadt ist von der Zukunftsfähigkeit des Vorhabens überzeugt, wird sich für drei Jahre finanziell daran beteiligen. Ziel ist ein – idealerweise auf dem Allessa-Gelände angesiedeltes – Design-Zentrum, in dem die Kreativ-Abteilungen von Unternehmen Tür an Tür ihre Produkte von morgen entwickeln.

Etwas bodenständiger geht es bei der zweiten Neuerung im 47-seitigen Jahresbericht zu: Dem Wochenmarkt, Besuchermagnet und überregional anerkanntes kulinarisches Herz der Stadt, wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Nach einem kurzen historischen Abriss geht es vor allem um Zahlen: Auf dem rund 3600 m² großen Wilhelmsplatz bieten rund 100 Marktbeschicker an 75 Ständen ihre Waren an. Den größten Teil der Produkte machen mit 23 Prozent Obst und Gemüse aus, es folgen unter anderem Backwaren (10), Fleisch und Wurst (9) sowie Blumen und Pflanzen (8). Man werde bei der Auswahl der Beschicker, für die es eine Warteliste gebe, weiterhin darauf achten, dass der Wochenmarkt ein Versorgermarkt bleibe, erteilt der OB zu vielen Essens- und Getränkeständen eine Absage.

Ihren Schwerpunkt legte die Wirtschaftsförderung in diesem Jahr auf die Entwicklung im Kaiserlei und in der Innenstadt. Für Letztere wurde, wie berichtet, das „Zukunftskonzept Innenstadt“ aufgelegt; das Verfahren unter externer fachlicher Begleitung läuft seit Oktober.

Aufgrund des Standortmarketings für den Kaserlei unter anderem bei zwei Immobilienmessen haben sechs nationale und internationale Unternehmen angebissen und erste städtebauliche und architektonische Konzepte zur Entwicklung der städtischen Grundstücke entwickelt, die derzeit noch im Kreisel liegen. „Das heißt, die Interessenten haben schon Geld in die Hand genommen“, unterstreicht Schwenke die Ernsthaftigkeit der Angebote. Diese Entwürfe werden nun geprüft und bilden dann die Grundlage für die 2019 geplante Vermarktung der Flächen. Um Nachjustierungen von politischer Seite zu vermeiden, will Schwenke mit der Tansania-Koalition absprechen, unter welchen Bedingungen die Grundstücke vermarktet werden.

Im Kaiserlei war auch die größte Ansiedlung 2018 zu verzeichnen: Die Optiker-Kette Fielmann hat dort für 50 Mitarbeiter Flächen angemietet. 2018 kamen insgesamt 52 Unternehmen mit rund 310 Arbeitsplätzen neu nach Offenbach. Zwölf Offenbacher Unternehmen mit etwa 200 Mitarbeitern unterstützte die Wirtschaftsförderung bei der Standortsicherung.

Beim Blick auf die Leerstandsquoten fallen lediglich die Ladenflächen negativ auf. Der verfügbare Bestand hat sich von 4969 m² im Vorjahr auf 6949 m² erhöht. Bei Büro- Lager- und Produktionsflächen sind dagegen Rückgänge festzustellen.

Bilder: Tannenbaum-Verkauf der Offenbach-Post Zur Fotostrecke

Beim zu großen Teilen leer stehenden City-Tower setzt die Stadt zusammen mit dem Eigentümer, der britschen Comer-Group, auf den Brexit, der das höchste Gebäude der Stadt wieder füllen soll. Beim nur wenig hundert Meter entfernten Haus der Wirtschaft geht Jürgen Amberger, Chef der Wirtschaftsförderung, davon aus, dass nach Auszug des Versicherers Axa in eineinhalb Jahren der Vermieter größere Anstrengungen unternehmen wird, neue Mieter für den Bürobau zu finden.

Seit Jahren schon ist Offenbach deutschlandweit die Gründerstadt Nummer eins. Zwölf Jahre in Folge nimmt die Stadt die Spitzenposition im Regionenranking des Instituts für Mittelstandsforschung ein. Zu beobachten sei jedoch, so Schwenke, dass sich das Verhältnis der sogenannten Notgründer, also derjenigen, die zwecks Vermeidung von Arbeitslosigkeit ein eigenes Unternehmen gründen, zugunsten der „Chancengründer“ verschoben hat. Mit einem Anstieg um 60 Prozent sei die Anzahl der Gründer mit originellen Geschäftsideen enorm gewachsen. Diese Gründungen seien in der Regel überdurchschnittlich bestandsfest und beschäftigungsintensiv.

Rubriklistenbild: © Isabelle Fey