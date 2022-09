Schießerei in Offenbach: Ein Toter – Täter auf der Flucht

Von: Alina Schröder

Teilen

In Offenbach kommt es am Sonntagabend zu einer Schießerei. © 5Vision

In der Offenbacher Innenstadt kommt es am Sonntagabend zu einer Schießerei. Ein Mann wird getötet, ein weiterer schwer verletzt.

Offenbach – Am Sonntagabend (11. September) rücken Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz in Offenbach aus. Laut Angaben der Polizei kam es in der Innenstadt zu einer Schießerei. Ein Mann wurde dabei getötet, ein weiterer schwer verletzt.

Gegen 20.18 Uhr wurden die beiden Opfer in der Friedhofstraße in Offenbach niedergeschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar – auch, ob die Schüsse von einem oder mehreren Tätern abgefeuert wurden.

Schießerei in Offenbach: Ein Mensch tot – Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Nach dem Täter oder den Tätern wird aktuell landesweit gefahndet. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (asc)

Weitere Informationen folgen.