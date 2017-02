Schmucker-Stube: Die Party ist zu Ende

© vs

© vs

Bieber - Erst eine gutbürgerliche Gaststätte, dann eine Partykneipe: 30 Jahre lang war die Schmucker-Stube eine Einrichtung, die zu Bieber dazugehörte. Doch diese Ära ist bald vorbei. Die Entscheidung ist Wirt Alois Spielmann nicht leichtgefallen. Von Veronika Schade

Schlagermusik und Zigarettenqualm erfüllen die Luft. Es wird angestoßen, gelacht und mitgesungen. Alois Spielmann an der Zapfanlage ist in seinem Element. Im Mundwinkel eine kubanische Zigarre, auf der Nase ein farbige Sonnenbrille. Die Partys, diese Stimmung in seiner Schmucker-Stube, das ist sein Leben. Und doch hat er sich entschlossen aufzuhören.

„Am 4. Februar machen wir Abschiedsparty. Danach wird ausgeräumt. Ende des Monats muss ich hier raus sein“, sagt der Wirt mit trauriger Stimme. Vor 30 Jahren, im August 1986, übernahm er die Gaststätte gegenüber dem Ostendplatz. Seitdem verging kaum ein Tag, schließlich kaum eine Nacht, an der er nicht dort gewesen wäre. So blieb wenig Zeit fürs Privatleben. Auch die Gesundheit machte nicht immer ganz mit. „Das Haus habe ich an einen Zahnarzt verkauft. Es wird hier keine Kneipe mehr geben“, sagt Spielmann.

Er habe sich nicht vorstellen können, die Schänke jemand anderem zu überlassen. Zu sehr ist sie mit ihm verbunden, sein Lebenswerk. „Es soll keinen Gott geben neben mir“, findet der 71-Jährige seinen Humor wieder. Um erneut wehmütig zu werden: „Eigentlich wollte ich noch mit 80 hinter der Theke stehen.“ Das wäre wohl auch im Sinne seiner Stammgäste: „Es heißt, ich zapfe das beste Pils in Bieber.“

Vor den Zeiten als Partytreff war die Schmucker-Stube eine gutbürgerliche Gaststätte mit durchaus gehobener Küche und umfangreicher Weinkarte. Sogar eine Sterneköchin hat dort gearbeitet, die Bieberer „Crème de la Crème“ sei gern zu Gast gewesen. Hochzeits- und andere Gesellschaften ließen sich verpflegen, legten auch mal eine Spritztour mit seinem Oldtimer ein. Fotos davon hat er aufgehoben. Manchmal habe er Reservierungen schon 14 Tage vorher entgegengenommen. „Mein großer Traum war aber immer eine Kneipe“, betont der Wirt.

Diesen erfüllte er sich vor 20 Jahren. Er baute den Gastraum um, besorgte alkoholische Getränke für jeden Geschmack und Unmengen an CDs mit Stimmungsmusik von Abba bis Zappa. Die Speisen wurden in der Raucherkneipe gestrichen, das Geschehen verlagerte sich auf die Nacht. „Vor 5 oder 6 Uhr morgens kam ich selten raus“, sagt Spielmann. Jeden ersten Samstag im Monat gab es Partys mit Live-Auftritten.

Von Prag bis Pilsen: Auf den Spuren des Bieres durch Böhmen Zur Fotostrecke

Und diese sprachen sich in der Szene herum. Diverse Schlagerstars und Sternchen gaben sich in Bieber die Klinke in die Hand, darunter Caro aus Tirol, Michelle Kissling, Acarina, Sylvia Martens und Sebastian Charelle. „Ich hatte sie alle hier“, voller Stolz zeigt der Wirt die Autogrammkarten. Das Oktoberfest im vergangenen Jahr musste er sogar wiederholen, weil beim ersten Mal zu viele Leute rein wollten. Platz bietet die Stube aber nur für 80.

Viele Bieberer kennen Spielmann noch aus der Zeit, als er, ganze 47 Jahre lang, das Kiosk am Ostendplatz und nebendran den Raucherladen betrieb, teilweise parallel mit der Gaststätte. Mit dem Verkauf der Schmucker-Stube und des dazugehörigen Hauses kehrt er Bieber auch privat den Rücken. Konkrete Pläne für den Ruhestand hat er noch nicht: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen.“ Zunächst aber steht am Samstag die Abschiedsparty an. Und er sucht Abnehmer für seine Kneipen-Einrichtung: „Nicht die modernste, aber alles gut in Schuss.“