Kritik an verlängerten Kita-Öffnungszeiten zurückgewiesen

Offenbach - Die Diskussion um die Zahl der Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten und vor allem deren Personal geht weiter. Aktuell wird die gesamte Problematik an der geplanten 18-Stunden-Kita im Hafen festgemacht. Ein Projekt, das vorerst gestoppt ist.

„Warum haben wir zu wenig Erzieher?“, fragt die SPD kritisch. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, kontern die Grünen für die Tansania-Koalition. Und Bürgermeister Peter Schneider betont: „Die Stadt hält am Ziel fest, künftig verlängerte Öffnungszeiten in ausgewählten Einrichtungen anzubieten. “ Grundsätzliche Kritik an verlängerten Öffnungszeiten wies er zurück.

+ Gertrud Marx © Stadt „Als die Tansania-Koalition im Mai 2017 das Angebot einer 18-Stunden-Kita in Offenbach beschloss, haben wir bereits auf den enormen Erziehermangel hingewiesen“, sagt Gertrud Marx. Für die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende ist es wichtig, an das Kernproblem zu gehen: „Warum wollen immer weniger Menschen Erzieher werden und warum ist besonders in Offenbach die Lage so angespannt?“ Die Sozialdemokratin hält die schlechte Bezahlung und die wenig flexiblen Arbeitszeiten nur für einen Teil des Problems. „Ich glaube, dass gerade auch die zu hohen Gruppengrößen die Arbeit erschweren und sie unattraktiv macht.“ Zudem seien in Offenbach in der Vergangenheit zu vielen Erziehern nur ein befristeter Vertrag angeboten worden.

+ Peter Schneider © Stadt Der Personal-Mangel sei kein spezielles Offenbacher Problem, sondern treffe alle Kommunen in Ballungsräumen, sagt Peter Schneider deutlich. Aus diesem Grund konnte bislang auch noch nicht die Vollauslastung der Kita Hafen erreicht werden. Derzeit sind dort unter anderem zwei Gruppen der Kita Goethestraße untergebracht, die saniert wird. Zusätzlich werden Kindergartenplätze und Krabbelplätze angeboten. „Die Kita ist in Betrieb und eine Ausweitung der Angebote in den Abendstunden wird vorgenommen, sobald die dafür notwendigen Stellen besetzt sind.“ Neue Erzieher werden grundsätzlich unbefristet eingestellt, um diese langfristig an Offenbach zu binden.

Einen anderen Weg würde die SPD gehen – mit einer Neuauflage des Modells „Potzblitz“. Dabei würde eine Betreuung sich um die Kinder beim Aufstehen oder ins Bett gehen kümmern und sie zur Kita oder Schule bringen oder eben abholen. Für Marx ist’s eine echte Alternative zur 18-Stunden-Kita. Das sieht der Bürgermeister anders: Es erfülle nicht die in den vergangenen Jahren erheblich gestiegenen Qualitätsstandards in der Jugendhilfe, gehe mit weiteren Bezugspersonen für die Kinder einher und treffe nicht das von den Eltern Gewünschte. „Die Erfahrung unseres Eigenbetriebs ist, dass die Nutzung von Tagespflegeangeboten eher zurückhaltend ist und Eltern die Betreuung in dafür vorgesehenen Einrichtungen bevorzugen“, sagt Schneider.

„Natürlich wissen wir um den Erziehermangel, trotzdem verfolgen wir das Projekt mit Nachdruck,“ erklärt die Stadtverordnete Susanne Schmitt (Grüne). Ihre Fraktion „setzt sich weiter ein für die Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordneten für erweiterte Kinderbetreuungszeiten“. Klar sei, dass für die flexiblen Kita-Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr mehr Personal benötigt werde als in normalen Gruppen.

+ Susanne Schmitt © Stadt Das ist auch aus Sicht der Grünen eine ambitionierte Aufgabe. „Die Stadt muss sich natürlich um Fachkräfte bemühen. Die Verwaltung kann zwar nicht zaubern, nach unserem Eindruck versucht sie aber ihr Möglichstes, um Erzieher zu gewinnen,“ findet Schmitt. So werde bei jeder neuen Stelle ein unbefristeter Vertrag angeboten und verstärkt ausgebildet – unter anderem in einem Projekt mit der Käthe-Kollwitz-Schule. Schmitt: „Klar ist, dass wir in diesem Kitajahr nicht mehr werden starten können, auch wenn wir das gerne wollen. Aber das ist ganz sicher kein Grund, das Projekt abzuschreiben.“

Auch zum angesprochenen Kindeswohl vertritt die Grüne eine andere Sicht: Dem sei kaum gedient, wenn Kinder in Armut aufwachsen. Davon betroffen sein in Offenbach weiter beinahe jedes dritte Kind. Der jüngste Sozialbericht habe verdeutlicht, wie wichtig es wäre, mehr Frauen in Arbeit zu bringen, „was aber nur mit passgenauen Betreuungsangeboten funktionieren kann“. (mk)

