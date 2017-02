Angehende Schneiderinnen bereiten sich auf Modenschau vor

Offenbach - Hochbetrieb herrscht derzeit in der Abteilung Maßschneiderei der Käthe-Kollwitz-Schule. Von Harald H. Richter

Die Auszubildenden fiebern der großen Modenschau im März entgegen, bei der sie die Ergebnisse ihrer Jahrgangsprojekte der Öffentlichkeit diesmal auf dem schuleigenen „Kätwalk“ vorführen wollen. Auf den Tischen liegen farbige Stoffzuschnitte bereit, die Nähmaschinen surren. In den Ateliers der Käthe-Kollwitz-Schule herrscht Hochbetrieb. Den angehenden Maßschneidern bleiben wenige Wochen, um die Kollektion für die alle zwei Jahre stattfindende Modenschau fertigzustellen. Sie markiert den Höhepunkt der schulischen Ausbildung. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Michael Möbs geht der 19-jährigen Mariama Barry bei den „Cut Outs“ zur Hand. Dabei erhält der zu verarbeitende Walkloden Ausschnitte, die genau zu setzen sind, um das vorgesehene Muster zu erhalten. „In dieser Schülergruppe entstehen Röcke und Jacken; jedes Stück ist ein Unikat“, erklärt der Fachlehrer für Textil und Bekleidung. Auch im Klassenraum nebenan geht es geschäftig zu. Unter Anleitung von Manfred Fleckenstein fertigen junge Frauen von Hand Regenmäntel aus Wachstuch und versehen sie mit Applikationen. „Die müssen aufgenäht werden, was bei diesem Material nicht leicht ist“, sagt der Lehrer. „Aufbügeln kommt nicht in Frage, denn jeder Einsatz von Wärme verbietet sich beim Bearbeiten von PVC.“

Für die Auszubildenden bedeuten die Jahrgangsprojekte eine besondere Herausforderung, denn erst im Dezember sind sie in die praktische Phase eingetreten. „Zuvor gab es jede Menge Theorie, da die jungen Leute ihrer Ausbildung erst begonnen hatten“, gibt Abteilungsleiterin Martina Rieger zu verstehen. Anders verhält es sich in den höheren Jahrgängen. Sie sind bereits erfahrener, einige Schüler haben an Entwürfen für die Show im Frühjahr 2015 mitgewirkt. Damals dominierten Flügel und Funkelndes beim Thema „Nuit Noire“. Diesmal erheben die Köpfe der KKS-Schneiderei die „Streets of London“ zum europäischen Mode-Maßstab – Brexit hin oder her. Trenchcoat, Tweed und feine Karos stehen bekanntermaßen für klassische englische Outfits. „Dieser Dresscode ist inzwischen aber von einer multikulturellen Vielfalt eingeholt worden, die den offenen und liberalen Lifestyle der Hauptstadt ausmacht“, urteilt Projektleiterin Sandra Disser. Eleganz, legerer Country-Style und Punk gingen mittlerweile gleichberechtigt nebeneinander über den Laufsteg. „Diese Buntheit holen wir nach Offenbach, in eine Stadt also, in der ebenfalls unterschiedliche Ethnien und Lebensentwürfe zu Hause sind.“ Was auf den Straßen Londons zur Schau getragen wird, zeigen die Berufsschüler bei vier Shows am 9. und 10. März, jeweils 17 und 19 Uhr. „Im Gegensatz zu früheren Auftritten bildet unser eigener Laufsteg die Plattform. Denn nur so ist das Publikum wirklich nah dran an der Präsentation der Schüler“, verspricht Disser ein eindrucksvolles Defilee.

Gezeigt werden klassische und moderne Entwürfe, Urban Wear und Folklore, passend für alle Gelegenheiten. Gut 80 Jungdesigner aller drei Jahrgangsstufen sind beteiligt, in der Mehrzahl weibliche. Aber auch drei junge Männer wirken mit, die für den Beruf des Maßschneiders ausgebildet werden. Fast alle Schüler präsentieren sich auf dem „Käthe Kollwitz Kätwalk“. Wer dies nicht tut, wird anderweitig in den Ablauf eingebunden. Kisha Cannady freut sich sehr auf die Modenschau. Die 24-Jährige aus Mainz hat zwar noch nicht als Model auf der Bühne gestanden, sich aber auf andere Weise vor Wertungsrichtern bewährt und sieht ihren Auftritt auf der kreativen Bühne ihrer Schule eher sportlich. „Zuhause und für den Verein habe ich in der Vergangenheit öfters geschneidert und mich daher zu einer Lehre in diesem Fach entschlossen“, sagt die junge Frau. An der Käthe-Kollwitz-Schule findet sie geeignete Lernbedingungen. Der Einzugsbereich der Bildungsstätte ist groß, reicht von Rheinland-Pfalz bis ins mainfränkische Aschaffenburg, wo Mitschülerin Celina Bischoff zu Hause ist. Auch sie blickt den Shows gespannt entgegen. Acht am Thema orientierte Bilder sind geplant, hinzu kommt ein Kreativauftritt, bei dem die Schüler eigene Akzente setzen können. „Sportswear made in Offenbach – was genau, wird nicht verraten“, hält Sandra Disser die Spannung noch.

Kartenbestellungen: m.rieger@kks.schulen-offenbach.de